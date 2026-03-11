Брутална засједа на Кеју: Оцу разбијали флаше о главу пред малољетним дјететом

Извор:
Мушкарац М. М. (49) нападнут је док је возио аутомобил у петак у Земуну, а ово језиво насиље догодило се наочиглед његове малољетне кћерке која је била са њим у возилу.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф, напад се догодио у Улици Цара Душана, где је М. М. управљао својим пасатом. У једном тренутку иза њега се појавио аутомобил у којем су се налазила два за сада непозната мушкарца.Они су, како се сумња, својим возилом намерно више пута ударили пасат отпозади, а затим су кроз прозор почели да га гађају стакленим флашама.
Напад се није ту завршио, јер су возачи наставили јурњаву улицама Земуна, све док М. М. нису сустигли у Улици Кеј ослобођења. Тада су изашли из аутомобила, пришли његовом возилу и насрнули на њега.
Како се сумња, нападачи су несрећном човјеку задали више удараца рукама по глави и тијелу, а том приликом су га поново гађали стакленим флашама.
Након бруталног напада нападачи су побјегли са лица мјеста, док је М. М. задобио лаке тјелесне повреде. Посебно узнемирујуће у цијелом инциденту је то што је свему присуствовала малољетна ћерка нападнутог човјека, немоћна да помогне свом оцу ког брутално туку два мушкарца.
Полиција је одмах покренула потрагу за нападачима, а захваљујући опсежном раду на терену убрзо је идентификован и ухапшен један од осумњичених.
Осумњичени за овај брутални напад је С. П. (25), којем је одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Против њега је поднета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање, а полиција наставља рад на идентификацији и проналаску другог учесника у овом нападу.
