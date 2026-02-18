Automobilom pokušao ući među demonstrante: Evo šta je sve policija pronašla kod Irfana Karića

Izvor:
Avaz
18.02.2026
15:42
Komentari:0
Pripadnici MUP KS uhapsili su danas Irfana Karića koji je automobilom krenuo na demonstrante koji su se nalazili u ulici Hamze Hume.
Kod njega su pronađeni spid, ekstazi i marihuana, a sudeći prema snimku reportera Avaza riječ je o većoj količini droge.
Samo brzom intervencijom policije spriječena je tragedija.
Nakon toga je policija pretresala vozilo sve dok nisu otvorili plavu kesu koja se nalazila na zadnjem sjedištu. U njoj se nalazi droga.
Kako javlja reporter Avaza s lica mjesta odmah nakon toga su mu rekli da raširi noge i stavili mu lisice.
Gradovi i opštine
54 min0
Republika Srpska
1 h0
Društvo
1 h0
Srbija
1 h0
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
10
16
05
16
03
15
54
Trenutno na programu