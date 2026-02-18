Logo
Automobilom pokušao ući među demonstrante: Evo šta je sve policija pronašla kod Irfana Karića

Izvor:

Avaz

18.02.2026

15:42

Komentari:

0
Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Pripadnici MUP KS uhapsili su danas Irfana Karića koji je automobilom krenuo na demonstrante koji su se nalazili u ulici Hamze Hume.

Kod njega su pronađeni spid, ekstazi i marihuana, a sudeći prema snimku reportera Avaza riječ je o većoj količini droge.

Samo brzom intervencijom policije spriječena je tragedija.

Nakon toga je policija pretresala vozilo sve dok nisu otvorili plavu kesu koja se nalazila na zadnjem sjedištu. U njoj se nalazi droga.

Kako javlja reporter Avaza s lica mjesta odmah nakon toga su mu rekli da raširi noge i stavili mu lisice.

irfan Karić

Protest Sarajevo tramvaj

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

