Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo MMA borca

Marku Daničiću, osumnjičenom za učešće u ubistvu MMA borca Stefana Savića, određen je pritvor nakon hapšenja. Daničić je 10. februara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja, koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu 18. februara 2026. godine donio je rješenje kojim je ostavljeno na snazi prethodno rješenje od 11. marta 2024. godine, kojim je uhapšenom određen pritvor koji mu se računa od 16. februara 2026. i može trajati najduže 30 dana - navode u saopštenju Višeg suda.

Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bjekstva, s obzirom na okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora preko deset godina. Način izvršenja i težina posljedica djela doveli su i do uznemirenja javnosti, što bi moglo ugroziti nesmetano vođenje postupka.

Daničiću se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu. Protiv rješenja o pritvoru dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rješenja.