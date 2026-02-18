Logo
Large banner

Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo MMA borca

Izvor:

Kurir

18.02.2026

14:34

Komentari:

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство ММА борца

Marku Daničiću, osumnjičenom za učešće u ubistvu MMA borca Stefana Savića, određen je pritvor nakon hapšenja. Daničić je 10. februara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja, koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu 18. februara 2026. godine donio je rješenje kojim je ostavljeno na snazi prethodno rješenje od 11. marta 2024. godine, kojim je uhapšenom određen pritvor koji mu se računa od 16. februara 2026. i može trajati najduže 30 dana - navode u saopštenju Višeg suda.

Hitna pomoć

Srbija

Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bjekstva, s obzirom na okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora preko deset godina. Način izvršenja i težina posljedica djela doveli su i do uznemirenja javnosti, što bi moglo ugroziti nesmetano vođenje postupka.

Daničiću se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu. Protiv rješenja o pritvoru dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rješenja.

Podijeli:

Tagovi :

Stefan Savić

Marko Daničić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Испливали шок детаљи: Ножем посјекао ученицу, имао списак жртава

Svijet

Isplivali šok detalji: Nožem posjekao učenicu, imao spisak žrtava

2 h

0
Вратио се опасни предатор: Најновије откриће би могло да забрине туристе

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

2 h

0
Санитетска возила

Društvo

Zdravstvene ustanove u Srpskoj dobile vozila vrijedna 439.000 evra

2 h

0
Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Četiri jutarnje navike za zdraviji život

2 h

0

Više iz rubrike

Пали серијски лопови: Упадали у викендице и односили све

Hronika

Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve

2 h

0
марихуана

Hronika

Uhapšen Dobojlija, u njivu bacio paketiće marihuane i amfetamina

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

4 h

0
Драган Малић

Hronika

Dragan Malić skinut s aparata za disanje

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner