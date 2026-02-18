Logo
Dragan Malić skinut s aparata za disanje

Ognjen Matavulj

18.02.2026

11:11

Драган Малић
Foto: ATV

Dragan Malić iz Teslića koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, nakon koje je preminula njegova 4-godišnja kćerka, skinut je sa aparata za mehaničku ventilaciju i njegovo zdravstveno stanje je zasada stabilno.

”Pacijent je svjestan, orjentisan, zasada stabilan, dobrih vitalnih parametara i ostaje još na praćenju u Klinici za anesteziju i intezivno liječenje”, rečeno je za ATV u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Nesreća se dogodila 5. februara u okolini Teslića. U slijetanju automobila ”pasat” povrijeđeni su Dragan i njegove tri maloljetne kćerke. Najmlađa djevojčica je sa teškim povredama glave prevezena u UKC Republike Srpske, gdje je, uprkos svim naporima ljekara, podlegla 10. februara.

удес теслић

Društvo

U Tesliću Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Životna priča porodice Malić nije ni malo laka. Nakon smrti supruge Dragan je morao napustiti posao da bi se brinuo o kćerkama. Radio je na nadnicu, a često je i kćerke vodio sa sobom jer ih nije mogao ostaviti same kod kuće.

удес теслић

Hronika

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

Humanitarna organizacija ”Srbi za Srbe” pokrenula je akciju prikupljanja pomoći za ovu porodicu s ciljem da se prikupi 30.000 KM kako bi se Draganu pomoglo da opremi tokarsku radionicu i pokrene posao kod kuće, kako bi mogao da se brine o kćerkama.

