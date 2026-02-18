Dragan Malić skinut s aparata za disanje

Dragan Malić iz Teslića koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, nakon koje je preminula njegova 4-godišnja kćerka, skinut je sa aparata za mehaničku ventilaciju i njegovo zdravstveno stanje je zasada stabilno.

”Pacijent je svjestan, orjentisan, zasada stabilan, dobrih vitalnih parametara i ostaje još na praćenju u Klinici za anesteziju i intezivno liječenje”, rečeno je za ATV u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Nesreća se dogodila 5. februara u okolini Teslića. U slijetanju automobila ”pasat” povrijeđeni su Dragan i njegove tri maloljetne kćerke. Najmlađa djevojčica je sa teškim povredama glave prevezena u UKC Republike Srpske, gdje je, uprkos svim naporima ljekara, podlegla 10. februara.

Životna priča porodice Malić nije ni malo laka. Nakon smrti supruge Dragan je morao napustiti posao da bi se brinuo o kćerkama. Radio je na nadnicu, a često je i kćerke vodio sa sobom jer ih nije mogao ostaviti same kod kuće.

Humanitarna organizacija ”Srbi za Srbe” pokrenula je akciju prikupljanja pomoći za ovu porodicu s ciljem da se prikupi 30.000 KM kako bi se Draganu pomoglo da opremi tokarsku radionicu i pokrene posao kod kuće, kako bi mogao da se brine o kćerkama.