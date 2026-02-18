Logo
Istraga tramvajske nesreće: Izuzeto 30 snimaka i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

Izvor:

ATV

18.02.2026

10:02

Komentari:

0
tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Istraga o tramvajskoj nesreći u Sarajevu vodi se u više pravaca, a dosada je saslušano 30 svjedoka i izuzeto je 10 snimaka nadzornih kamera, uključujući snimke iz tramvajske kabine, sa BH Telekoma, Zemaljskog muzeja i Tehničke škole, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

”Svi video zapisi trenutno se nalaze na forenzičkoj obradi. Takođe, iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzeta je obimna dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju kompletne tramvajske pruge i signalni planovi svih relevantnih raskrsnica koji će se vještačiti”, rekla je portparol KT Sarajevo Azra Bavčić.

Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu odbio da pritvori vozača tramvaja Adnana Kasapovića tužilaštvo je nastavilo da intenzivno vodi istragu budući da je i sud utvrdio da postoji osnovana sumnja da je vozač, iz nehata, počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja sa smrtnom posljedicom.

Na istrazi radi tim tužilaca Odjela za opšti i privredni kriminaln i korupciju.

”Istraga se vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja. Prikuplja se dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih vještačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke. Dinamika rada na ovom predmetu zavisiće od brzine postupanja istražitelja policijskih agencija, vještaka, drugih agencija za provođenje zakona i od izdavanja naredbi nadležnog suda koje su potrebne za bilo kakve radnje dokazivanja na terenu”, rekla je Bavčić.

Kobna nesreća dogodila se 12. februara kada je tramvaj izletio iz šina i usmrtio mladića Erdoana Morankića (23) i teško povrijedio E.J. (17).

