Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Na autoputu A1 u mjestu Zli Brijeg kod Kaknja dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima su učestvovala četiri putnička motorna vozila.

Porptarolka MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović je rekla da se nesreća dogodila oko 6:30 sati te da su u dvije nesreće u neposrednoj blizini učestvovala četiri vozila, piše Kliks.

Zdravlje Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

Dvije osobe su nakon nesreće prevezene u Dom zdravlja Kakanj na ukazivanje medicinske pomoći od čega je jedna osoba prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje su ustanovljene lakše tjelesne povrede.

Na mjestu događaja prisutni su vatrogasci i policija koja rukovodi saobraćajem, a vozila se nalaze u zaustavnoj traci zbog čega se vozačima savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu do završetka uviđaja.