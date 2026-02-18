Logo
Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Izvor:

Kliks

18.02.2026

09:20

Саобраћајна несрећа на ауто-путу код Какња
Na autoputu A1 u mjestu Zli Brijeg kod Kaknja dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima su učestvovala četiri putnička motorna vozila.

Porptarolka MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović je rekla da se nesreća dogodila oko 6:30 sati te da su u dvije nesreće u neposrednoj blizini učestvovala četiri vozila, piše Kliks.

Dvije osobe su nakon nesreće prevezene u Dom zdravlja Kakanj na ukazivanje medicinske pomoći od čega je jedna osoba prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje su ustanovljene lakše tjelesne povrede.

Na mjestu događaja prisutni su vatrogasci i policija koja rukovodi saobraćajem, a vozila se nalaze u zaustavnoj traci zbog čega se vozačima savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu do završetka uviđaja.

Saobraćajna nesreća

autoput

Kakanj

