Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Izvor:
Kliks
18.02.2026
09:20
Komentari:0
Na autoputu A1 u mjestu Zli Brijeg kod Kaknja dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima su učestvovala četiri putnička motorna vozila.
Porptarolka MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović je rekla da se nesreća dogodila oko 6:30 sati te da su u dvije nesreće u neposrednoj blizini učestvovala četiri vozila, piše Kliks.
Zdravlje
Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi
Dvije osobe su nakon nesreće prevezene u Dom zdravlja Kakanj na ukazivanje medicinske pomoći od čega je jedna osoba prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje su ustanovljene lakše tjelesne povrede.
Na mjestu događaja prisutni su vatrogasci i policija koja rukovodi saobraćajem, a vozila se nalaze u zaustavnoj traci zbog čega se vozačima savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu do završetka uviđaja.
Najnovije
Najčitanije
12
47
12
43
12
42
12
36
12
34
Trenutno na programu