Udes u BiH: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

U Tuzli se rano jutros desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Povrijeđene su dvije osobe.

Nesreća se desila u 6.55 na raskrsnici ulica ZAVNOBIH-a i Bulevar II korpusa Armije BiH.

Društvo Smanjite brzinu: Mjestimična poledica na kolovozima

Učestvovala su četiri vozila, a povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na UKC Tuzla, rekli su iz Operativnog centra MUP TK za Avaz.

Saobraćaj je obustavljen u potpunosti i preusmjerava se na alternativne pravce. Uviđaj je u toku.