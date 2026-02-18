Udes u BiH: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

Izvor:
Avaz
18.02.2026
08:11
Komentari:0
U Tuzli se rano jutros desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Povrijeđene su dvije osobe.
Nesreća se desila u 6.55 na raskrsnici ulica ZAVNOBIH-a i Bulevar II korpusa Armije BiH.
Društvo
Smanjite brzinu: Mjestimična poledica na kolovozima
Učestvovala su četiri vozila, a povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na UKC Tuzla, rekli su iz Operativnog centra MUP TK za Avaz.
Saobraćaj je obustavljen u potpunosti i preusmjerava se na alternativne pravce. Uviđaj je u toku.
Društvo
29 min0
Nauka i tehnologija
35 min0
Savjeti
35 min0
Svijet
44 min0
Najnovije
Najčitanije
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Trenutno na programu