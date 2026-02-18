Logo
Udes u BiH: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

Avaz

18.02.2026

08:11

0
саобраћајна несрећа у Тузли
Foto: Primtscreen/Avaz

U Tuzli se rano jutros desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Povrijeđene su dvije osobe.

Nesreća se desila u 6.55 na raskrsnici ulica ZAVNOBIH-a i Bulevar II korpusa Armije BiH.

Поледица

Društvo

Smanjite brzinu: Mjestimična poledica na kolovozima

Učestvovala su četiri vozila, a povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na UKC Tuzla, rekli su iz Operativnog centra MUP TK za Avaz.

Saobraćaj je obustavljen u potpunosti i preusmjerava se na alternativne pravce. Uviđaj je u toku.

Saobraćajna nesreća

Tuzla

