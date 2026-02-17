Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

Prema saznanjima Telegrafa, slobode su lišeni Gvozdenovićev komšija Zoran I. (53) i Lazar S. (26).

Zoran I. je, kako se sumnja, pozvao je Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog Lazara S. ne poznaje.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsjetimo, Marko Gvozdenović je, nakon prebijanja hitno primljen u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama. On je pri dolasku u zdravstvenu ustanovu bio u jakim bolovima, ali u svjesnom stanju. Detaljnim ljekarskim pregledom utvrđeni je da ima polomljeno rebro i brojne podlive na glavi i tijelu.

Zbog ozbiljnosti povreda zadržan je na bolničkom liječenju, kako bi njegovo stanje bilo praćeno.

(Telegraf)