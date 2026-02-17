Bivšem direktoru ŠG "Teslić" devet mjeseci zatvora zbog mita od 5000 KM

Bivši direktor Šumskog gazdinstva "Borja" iz Teslića Nenad Dušanić u ponovljenom postupku u banjalučkom Okružnom osuđen je na devet mjeseci zatvora zbog primanja mita od 5.000 KM.

U kaznu mu je uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 6. jula do 6. oktobra 2023.

Obavezan je na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Dušanić je u prvostepenom postupku bio nepravosnažno oslobođen optužbi za primanje mita, ali je tu presudu, uvažavajući žalbu Tužilaštva, ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i vratio slučaj na novo suđenje.

Optužbe

Optužnica tereti Dušanića da je od maja do 6. jula 2023. godine od direktora firme "Elgrad" Đorđa Gajića, kao izvršioca radova na popravci i održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG "Borja" vrijednih 6.440 KM, zahtijevao i primio 5.000 KM u vezi sa realizacijom ugovornih obaveza.

Navedeno je da je optuženi u službenim prostorijama ŠG "Borja" Gajiću predočio list papira na kojem se prema njegovoj evidenciji, nalazio spisak radova koje izvršio "Elgrad".

Dodaje se da je Dušanić na pitanje Gajića na šta se odnosi stavka od 5.000 KM rekao: "To ćeš meni donijeti"

Dalje se navodi da je nakon što je " ŠG " Borja" isplatio novac " Elgradu" za radove optuženi je više puta putem telefona zvao Gajića da mu donese 5.000 KM.

Potom su se sastali 6.jula 2023. god u prostorijama ŠG " Borja" Teslić kada je Gajić dao Dušaniću koverti sa 5.000 KM. Radilo se o obilježenom novcu koji je nađen i oduzet od optuženog.

Informator

Gajić je slučaj prijavio policiji i pristao da bude informator te je prilikom predaje novca optuženom bio ozvučen i razgovor je snimljen. On je optuženom dao svoj novac koji je prethodno popisao.

Presudom je od Dušanića oduzeto pomenutih 5.000 KM i biće vraćeni Gajiću.

Obrazloženje

Obrazlažući presudu sudija Siniša Marković rekao je fa je iz dokaza utvrđeno da je optuženi počinio krivično djelo.

- Vrhovni sud RS je ukazao da je list papira pisan rukom potvrda da je Elgrad izveo radove za koje je optuženom tražio mito. Iz posebnih istražnih radnji snimka razgovora od 6.jula 2023. godine proizilazi umišljaj optuženog da počini krivično djelo. On je tada od Gajića tražio još 5000 KM za raftin rekavši da će mu vratiti tako što će obezbjediti dva kamiona drva- rekao je između ostalog sudija Marković

Istakao je da je sud prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti.

Presuda je nepravosnažna i na nju stranke imaju pravo žalbe.

(Glas Srpske)