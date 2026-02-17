Uhapšen Bijeljinac za kojim su raspisane potjernice

Izvor:
ATV
17.02.2026
14:23
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice godine lišili su slobode lice inicijala S.I. sa područja grada Bijeljina, za kojim su raspisane Centralne potjernice.
Kako navode, za njim su bile raspisane potjernice od strane Osnovnog suda u Banjaluci zbog počinjenog krivičnog djela „Falsifikovanje isprave“, Osnovnog suda u Bijeljini i Opštinskog suda u Kalesiji za krivična djela imovinskog kriminaliteta, kao i potrage od strane Policijske stanice Doboj Jug i Policijske uprave Livno za krivična djela imovinskog kriminaliteta.
Lice lišeno slobode predato je u nadležnost i na dalje postupanje Sudskoj policiji u Bijeljini.
