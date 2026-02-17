Logo
Uhapšen Bijeljinac za kojim su raspisane potjernice

ATV

17.02.2026

14:23

Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице
Foto: Pexels

Policijski službenici Policijske stanice godine lišili su slobode lice inicijala S.I. sa područja grada Bijeljina, za kojim su raspisane Centralne potjernice.

Kako navode, za njim su bile raspisane potjernice od strane Osnovnog suda u Banjaluci zbog počinjenog krivičnog djela „Falsifikovanje isprave“, Osnovnog suda u Bijeljini i Opštinskog suda u Kalesiji za krivična djela imovinskog kriminaliteta, kao i potrage od strane Policijske stanice Doboj Jug i Policijske uprave Livno za krivična djela imovinskog kriminaliteta.

Lice lišeno slobode predato je u nadležnost i na dalje postupanje Sudskoj policiji u Bijeljini.

Bijeljina

Centralna potjernica

