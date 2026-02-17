Orban: Mađarska pomaže SAD da bolje razumiju situaciju u Evropi

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja pomaže Sjedinjenim Američkim Državama da bolje razumiju situaciju u Centralnoj Evropi i sukob u Ukrajini kako bi olakšala mirno rješenje.

Komentarišući posjetu američkog državnog sekretara Marka Rubija Budimpešti, Orban je ocijenio da je ta posjeta bila od pomoći SAD.

- Amerika je daleko, Centralna Evropa je komplikovana, teška za razumijevanje, a perspektiva sukoba je potpuno drugačija nego odavdje. Trudim se da im pomognem, Amerikancima, tako što pokušavam da im pružim drugačiju perspektivu, bližu, širu, istorijskiju, dublju, kako bi mogli da donose dobre odluke u mirotvorstvu - naveo je Orban u video poruci na Fejsbuku.

Američki državni sekretar izjavio je u ponedjeljak tokom posjete Budimpešti da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske u "zlatnoj fazi" i da se temelje na čvrstoj saradnji, koja nije samo retorička, već i konkretna u oblasti ekonomije i energetike.

On je podsjetio na bliske veze između Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa i poručio da je Tramp posvećen Mađarskoj i njenom uspijehu.

Rubio je ponovio stav SAD da je jedan od ključnih ciljeva okončanje rata u Ukrajini što je pre moguće, dodajući da su Sjedinjene Države preuzele inicijativu u sprovođenju pregovora između Rusije i Ukrajine, dok druge međunarodne institucije nisu uspjele da postignu napredak u tom smjeru.