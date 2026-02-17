Logo
Large banner

Orban: Mađarska pomaže SAD da bolje razumiju situaciju u Evropi

Izvor:

Tanjug

17.02.2026

14:21

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja pomaže Sjedinjenim Američkim Državama da bolje razumiju situaciju u Centralnoj Evropi i sukob u Ukrajini kako bi olakšala mirno rješenje.

Komentarišući posjetu američkog državnog sekretara Marka Rubija Budimpešti, Orban je ocijenio da je ta posjeta bila od pomoći SAD.

hitna pomoc

Hronika

Muškarac stradao ispred svoje kuće: Na njega se obrušila nadstrešnica

- Amerika je daleko, Centralna Evropa je komplikovana, teška za razumijevanje, a perspektiva sukoba je potpuno drugačija nego odavdje. Trudim se da im pomognem, Amerikancima, tako što pokušavam da im pružim drugačiju perspektivu, bližu, širu, istorijskiju, dublju, kako bi mogli da donose dobre odluke u mirotvorstvu - naveo je Orban u video poruci na Fejsbuku.

Američki državni sekretar izjavio je u ponedjeljak tokom posjete Budimpešti da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske u "zlatnoj fazi" i da se temelje na čvrstoj saradnji, koja nije samo retorička, već i konkretna u oblasti ekonomije i energetike.

On je podsjetio na bliske veze između Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa i poručio da je Tramp posvećen Mađarskoj i njenom uspijehu.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Nauka i tehnologija

Španija na korak od zabrane društvenih mreža mladima

Rubio je ponovio stav SAD da je jedan od ključnih ciljeva okončanje rata u Ukrajini što je pre moguće, dodajući da su Sjedinjene Države preuzele inicijativu u sprovođenju pregovora između Rusije i Ukrajine, dok druge međunarodne institucije nisu uspjele da postignu napredak u tom smjeru.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Amerika

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена

Hronika

Zbog zloupotrebe droge uhapšeno šest muškaraca i jedna žena

2 h

0
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Darko Jevtić nakon teške nesreće

2 h

0
Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Svijet

Tinejdžeri "iz šale" ubili muškarca

2 h

0
Вријеме

Društvo

Gdje se sutra očekuje snijeg?

2 h

0

Više iz rubrike

Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Svijet

Tinejdžeri "iz šale" ubili muškarca

2 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Mediji: Tramp planira da dođe u Milano ako američki hokejaši budu u finalu

2 h

0
Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље

Svijet

Medvedev: Ruski vojnici se bore za suverenitet zemlje

2 h

0
Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Svijet

Primao socijalnu pomoć, a vozio Ferari od 210.000 evra: Godinama varao državu da je beskućnik

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

Bitno: O produženom boravku za djecu

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner