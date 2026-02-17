Dodik: Veze Srpske i Srbije nisu samo političke i institucionalne, već istorijske i porodične

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da veze Republike Srbije i Republike Srpske nisu samo političke i institucionalne, već i istorijske i porodične, definisane Deklaracijom svesrpskog sabora.

"Veoma je važno da u vremenu velikih globalnih promjena budemo oslonjeni jedni na druge i da svaku pobjedu gradimo zajedno", ocijenio je Dodik, koji se danas u Banjaluci, zajedno sa srpski članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić, sastao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Lider SNSD-a je istakao da je suština srpske politike - jedan narod, jedinstvo i zajednička budućnost.

Tokom sastanka naglašeno je da Republika Srpska i Republika Srbija dijele iste vrijednosti, ciljeve i odgovornost prema svom narodu, gdje god on živio, kao i uvjerenje da zajedničkim snagama mogu da odgovore na sve izazove i otvore nove prilike za srpski narod.

Sagovornici su izrazili čvrsto opredijeljenje za dalje jačanje sveobuhvatne saradnje čuvajući mir, stabilnost i razvoj za sve građane, potvrdivši da je svaki uspjeh Srbije uspjeh Republike Srpske, kao što je i snaga Republike Srpske snaga Srbije.