Siniša Karan položio zakletvu u Narodnoj skupštini

Govor Siniše Karana:

"Još jednom želim da vam se zahvalim na ovom povjerenju, da danas ovdje sa velikom čašću i ponosom mogu stajati pred vama, narodnim poslanicima, našim narodom. Mogu da stojim ovdje sa čašću i ponosom jer ste pokazali da je srpski narod u najtežim trenucima bio onaj ko je donosio suverene odluke i odlučivao o svojoj sudbini.

Upravo tom odlukom nastala je Republika Srpska i ona danas opstaje i opstajaće vječno. Kao predsjednik Republike mogu svima da se zahvalim. Posebno se zahvaljujem onima koji su nam dali povjerenje. Posebno se zahvaljujem vama predsjedničke Dodik da nastavim tamo gdje ste vi stali. Da nastavim putem kojim je preko 20 godina išao SNSD sa vama, išli koalicioni partneri, naš narod, išla Republika Srpska.

Zahvaljujem se i onima koji su glasali protiv, i oni su dio ukupnog legitimiteta ovog procesa. Nastavimo jedinstveno da se borimo za Republiku Srpsku, čuvajmo ono što nam je dala Ženeva, Njujork i Dejtonski sporazum. Neka naši prioriteti budu očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske. Ona se danas najviše brani i najviše je napadnuta tamo gdje smo svi skupa u zajedničkim institucijama. Tamo se ogrnimo zastavom jedne partije, a to je Republika Srpska. Molim vas da tamo u institucijama BiH nastupamo kao jedno tijelo i samo ćemo tako u potpunosti sačuvati našu Republiku Srpsku.

Institucionalna stabilnost biće moj cilj. To je narod rekao i sada i govori svaki puta.

Naša dužnost i obaveza je odbrana ustavnosti Republike Srpske. To ćemo uraditi na način da ćemo imati otvoren dijalog sa svima i unutar Republike Srpske i van nje. O Republici Srpskoj se ne može pričati za stolom, nego ona mora za stolom pričati o sebi. Hvala našim predstavnicima koji su posljednjih nekoliko dana dali veliki doprinos da Republika Srpska postane faktor i u političkom međunarodnom svijetu.

Institucije Republike Srpske i Ustav biće svetinja koji će me voditi da očuvamo i sačuvamo status Republike Srpske."