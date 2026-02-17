Logo
Cvijanović sa Đurićem: Srbija za Republiku Srpsku pouzdan oslonac

17.02.2026

14:27

Састанак са Марком Ђурићем
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa ministrom spoljnih poslova Republike Srbije Markom Đurićem.

Tokom sastanka razmatrane su aktuelne političke teme i izazovi sa kojima se suočavaju Republika Srpska i Srbija, kao i važna regionalna pitanja.

Srpski član predsjedništva BiH je naglasila da je Srbija za Republiku Srpsku pouzdan oslonac, istakavši da su zaštita nacionalnih interesa, uz očuvanje mira i regionalne stabilnosti, trajni i zajednički zajednički prioritet institucija Republike Srpske i Srbije.

U tom kontekstu, i ovom prilikom je istakla posebnu zahvalnost Srbiji, kao garantu regionalne stabilnosti, na razumijevanju i dosljednoj i kontinuiranoj podršci Republici Srpskoj.

Sagovornici su potvrdili opredijeljenost ka jačanju institucionalne povezanosti, uz spremnost da se dodatno osnaže i prodube već izuzetno razvijeni i sadržajni odnosi Republike Srpske i Srbije.

