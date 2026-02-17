Logo
Nastavljena sjednica NS RS, poslanici o ovim temema

17.02.2026

16:49

Настављена сједница НС РС, посланици о овим темема
U Banjaluci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Biće razmatran i zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.

Narodna skupština Republike Srpske

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

Karan: Srpska ostaje na putu suverene politike i očuvanja Dejtonskog sporazuma

Siniša Karan položio zakletvu u Narodnoj skupštini

CIK potvrdio: Siniša Karan predsjednik Republike Srpske

Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

Dodik: Veze Srpske i Srbije nisu samo političke i institucionalne, već istorijske i porodične

Karan: Srpska ostaje na putu suverene politike i očuvanja Dejtonskog sporazuma

