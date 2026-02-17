Nastavljena sjednica NS RS, poslanici o ovim temema

U Banjaluci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Biće razmatran i zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.