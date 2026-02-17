Nastavljena sjednica NS RS, poslanici o ovim temema

17.02.2026
16:49
Komentari:1
U Banjaluci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.
Biće razmatran i zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka.
Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.
Na dnevnom redu su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.
Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
4 d5
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h1
Najnovije
Najčitanije
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Trenutno na programu