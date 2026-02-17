Amerikanci potvrdili: Napali smo – 11 mrtvih

Američka Južna komanda (SOUTHCOM) izvršila je tri napada na brodove u istočnom Pacifiku i Karibima, ubivši 11 muškaraca, saopštila je američka vojska.

Napadi su se dogodili na lokacijama za koje se zna da su rute za trgovinu drogom.

Četiri muškarca su ubijena u prvom napadu, četiri u drugom i tri u trećem, navodi se u saopštenju američke vojske.

"Obaveštajne službe su potvrdile da su brodovi putovali poznatim rutama za trgovinu drogom i da su bili uključeni u operacije šverca", objavio je SOUTHCOM na društvenoj mreži X.