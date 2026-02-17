Amerikanci potvrdili: Napali smo – 11 mrtvih

Izvor:
17.02.2026
Američka Južna komanda (SOUTHCOM) izvršila je tri napada na brodove u istočnom Pacifiku i Karibima, ubivši 11 muškaraca, saopštila je američka vojska.
Napadi su se dogodili na lokacijama za koje se zna da su rute za trgovinu drogom.
Četiri muškarca su ubijena u prvom napadu, četiri u drugom i tri u trećem, navodi se u saopštenju američke vojske.
"Obaveštajne službe su potvrdile da su brodovi putovali poznatim rutama za trgovinu drogom i da su bili uključeni u operacije šverca", objavio je SOUTHCOM na društvenoj mreži X.
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026
