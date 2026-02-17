Logo
Large banner

Amerikanci potvrdili: Napali smo – 11 mrtvih

Izvor:

Agencije

17.02.2026

18:22

Komentari:

0
Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих
Foto: screenshot

Američka Južna komanda (SOUTHCOM) izvršila je tri napada na brodove u istočnom Pacifiku i Karibima, ubivši 11 muškaraca, saopštila je američka vojska.

Napadi su se dogodili na lokacijama za koje se zna da su rute za trgovinu drogom.

Četiri muškarca su ubijena u prvom napadu, četiri u drugom i tri u trećem, navodi se u saopštenju američke vojske.

"Obaveštajne službe su potvrdile da su brodovi putovali poznatim rutama za trgovinu drogom i da su bili uključeni u operacije šverca", objavio je SOUTHCOM na društvenoj mreži X.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Pacifik

napad

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Svijet

Njegov povratak u pregovarački tim Rusije je zabrinjavajući signal za Kijev

2 h

0
Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

Region

List jevrejske zajednice u Njemačkoj o nastupu Tompsona: Veličanje fašističke ideologije

2 h

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Svijet

Epstin dokazao da su teoretičari zavjere bili u pravu, ali ne onako kako oni misle

3 h

0
Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

Hronika

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

4 h

1

Više iz rubrike

Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Svijet

Njegov povratak u pregovarački tim Rusije je zabrinjavajući signal za Kijev

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Novi šok u kraljevskoj porodici: Princ Endrju slao Epstinu fotografije kćerki

3 h

0
Operacija, operaciona sala

Svijet

Dječak (2) u kritičnom stanju nakon transplantacije oštećenog srca

3 h

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Svijet

Epstin dokazao da su teoretičari zavjere bili u pravu, ali ne onako kako oni misle

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner