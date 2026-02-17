List jevrejske zajednice u Njemačkoj o nastupu Tompsona: Veličanje fašističke ideologije

Njemački nedjeljnik Judiše Algemajne, najvažniji medij jevrejske zajednice u Njemačkoj, objavio je tekst u kojem osuđuje desničarski ekstremizam na koncertu hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona održanom u Širokom Brijegu i prenosi reakcije izraelske ambasadorke i predstavnika jevrejske zajednice.

List navodi da je na koncertu kontroverznog pjevača, poznatog po nacionalističkim pjesmama i nastupima, ponovo došlo do ekstremističkih ispada, uključujući scene u kojima posjetioci stoje s podignutom desnom rukom ispred bine, gest koji se povezuje s fašističkim pozdravima.

Izraelska ambasadorka upozorila je vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu u Širokom Brijegu, prošlog vikenda.

"Ovakvi izlivi mržnje moraju se iskoreniti", poručila je ona je u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju snimljenu na koncertu, pozvale nadležne organe da se "odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost".

Reagovao je i Vladimir Andrle, predsjednik lokalne jevrejske zajednice, koji je upozorio na šire društvene posljedice relativizovanja istorijskih zločina.

"Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vređa sjećanje na žrtve", naveo je.

Kako navodi Judiše Algemajne, Marko Perković Tompson već decenijama izaziva kontroverze zbog korišćenja simbola i retorike povezanih s ustaškim režimom iz Drugog svjetskog rata. Njegovi koncerti često uključuju pozdrav "Za dom spremni" koji potiče iz perioda Nezavisne Države Hrvatske (NDH), saveznice nacističke Njemačke i fašističke Italije.

List podsjeća da je Tompson i ranije bio predmet međunarodnih kritika zbog veličanja fašističke ideologije kroz muziku i javne nastupe.

Uprkos tome, prošlog ljeta okupio je stotine hiljada fanova na koncertu u Zagrebu, što je bio jedan od najvećih muzičkih događaja u Hrvatskoj.

Objavljivanje ovog slučaja u vodećem jevrejskom listu u Njemačkoj dodatno naglašava međunarodnu dimenziju kontroverzi koje prate Tompsonove nastupe, posebno u kontekstu rastuće zabrinutosti zbog istorijskog revizionizma i ekstremizma u Evropi.

Judiše Algemajne izdaje Centralni savjet Jevreja u Njemačkoj i smatra se jednim od najuticajnijih glasova jevrejske zajednice u toj zemlji, s redovnim čitaocima među političarima, diplomatama i akademskom zajednicom.