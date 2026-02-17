Logo
Large banner

List jevrejske zajednice u Njemačkoj o nastupu Tompsona: Veličanje fašističke ideologije

17.02.2026

18:02

Komentari:

0
Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије
Foto: Ponosna Hrvatska

Njemački nedjeljnik Judiše Algemajne, najvažniji medij jevrejske zajednice u Njemačkoj, objavio je tekst u kojem osuđuje desničarski ekstremizam na koncertu hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona održanom u Širokom Brijegu i prenosi reakcije izraelske ambasadorke i predstavnika jevrejske zajednice.

List navodi da je na koncertu kontroverznog pjevača, poznatog po nacionalističkim pjesmama i nastupima, ponovo došlo do ekstremističkih ispada, uključujući scene u kojima posjetioci stoje s podignutom desnom rukom ispred bine, gest koji se povezuje s fašističkim pozdravima.

Izraelska ambasadorka upozorila je vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu u Širokom Brijegu, prošlog vikenda.

"Ovakvi izlivi mržnje moraju se iskoreniti", poručila je ona je u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju snimljenu na koncertu, pozvale nadležne organe da se "odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost".

Reagovao je i Vladimir Andrle, predsjednik lokalne jevrejske zajednice, koji je upozorio na šire društvene posljedice relativizovanja istorijskih zločina.

"Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vređa sjećanje na žrtve", naveo je.

Kako navodi Judiše Algemajne, Marko Perković Tompson već decenijama izaziva kontroverze zbog korišćenja simbola i retorike povezanih s ustaškim režimom iz Drugog svjetskog rata. Njegovi koncerti često uključuju pozdrav "Za dom spremni" koji potiče iz perioda Nezavisne Države Hrvatske (NDH), saveznice nacističke Njemačke i fašističke Italije.

List podsjeća da je Tompson i ranije bio predmet međunarodnih kritika zbog veličanja fašističke ideologije kroz muziku i javne nastupe.

Uprkos tome, prošlog ljeta okupio je stotine hiljada fanova na koncertu u Zagrebu, što je bio jedan od najvećih muzičkih događaja u Hrvatskoj.

Objavljivanje ovog slučaja u vodećem jevrejskom listu u Njemačkoj dodatno naglašava međunarodnu dimenziju kontroverzi koje prate Tompsonove nastupe, posebno u kontekstu rastuće zabrinutosti zbog istorijskog revizionizma i ekstremizma u Evropi.

Judiše Algemajne izdaje Centralni savjet Jevreja u Njemačkoj i smatra se jednim od najuticajnijih glasova jevrejske zajednice u toj zemlji, s redovnim čitaocima među političarima, diplomatama i akademskom zajednicom.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Perković Tompson

ustaše

fašizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

BiH

Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

7 h

0
Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

BiH

Ambasador Izraela u BiH upozorila vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu

1 d

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih ideologija

2 d

5
Нови концерт Томпсона и опет све по старом

BiH

Novi koncert Tompsona i opet sve po starom

3 d

0

Više iz rubrike

Нови снимак Дабриног величања Павелића

Region

Isplivao novi snimak Dabrinog veličanja Pavelića

7 h

1
Јосип Дабро

Region

Josip Dabro pjevao o Paveliću, reagovalo Tužilaštvo

7 h

0
Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Region

Mislila je da će joj skinuti uroke: Žena tražila pomoć od vidovnjaka, doživjela šok

7 h

0
Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

Region

Hitno obavještenje: Povlače se četiri mesna proizvoda

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner