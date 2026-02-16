Ambasador Izraela u BiH upozorila vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu

Ambasador Izraela u BiH Galit Peleg osudila je koncert kotroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu.

- Šokantne scene mladih ljudi u Širokom Brijegu kako slave uz nacističke pozdrave. Takvi mržnjom ispunjeni ispadi moraju biti iskorijenjeni. Očekujem da vlasti BiH ovaj incident ozbiljno riješe i osiguraju odgovornost - istakla je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.