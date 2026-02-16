Ambasador Izraela u BiH upozorila vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu

16.02.2026
09:40
Ambasador Izraela u BiH Galit Peleg osudila je koncert kotroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu.
- Šokantne scene mladih ljudi u Širokom Brijegu kako slave uz nacističke pozdrave. Takvi mržnjom ispunjeni ispadi moraju biti iskorijenjeni. Očekujem da vlasti BiH ovaj incident ozbiljno riješe i osiguraju odgovornost - istakla je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.
Shocking scenes of young people in Široki Brijeg celebrating with #Nazi salutes. Such hateful displays must be eradicated. I expect the authorities of #BosniaandHerzegovina to address this incident firmly and ensure accountability. pic.twitter.com/xDy41MjFUx— 🎗Galit Peleg (@GalitPeleg) February 15, 2026
