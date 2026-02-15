Logo
Prijevremeni izbori u Varešu: Kandidat SDA proglasio pobjedu

15.02.2026

21:53

Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу
Foto: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Kandidat SDA za načelnika opštine Vareš Malik Rizvanović proglasio je pobjedu na prijevremenim izborima.

Ovo je prvi put nakon 14 godina da SDA ostvari pobjedu u ovoj opštini, prenose federalni mediji.

"Ovo je početak odgovornog rada. Biću načelnik svih građana, neću ćutati tamo gd‌je treba govoriti. Radićemo transparentno, odlučno i u interesu svakog čovjeka", rekao je Rizvanović, prenosi Srna.

Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Vareš danas, 15. februara, glasalo je 3.469 birača ili 43,30 odsto upisanih birača, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Јосип Дабро

Region

Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

Za prijevremene izbore za načelnika opštine Vareš registrovano je 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

U izbornoj trci bilo je pet kandidata, a izbori su održani nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Zdravko Marošević.

Vareš

izbori

