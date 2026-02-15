Federalni mediji isprozivali Konakovića: "Zašto dežurno blebetalo danima šuti"

Političar koji se godinama javlja na najsitnije gluposti, od komentarisanja političkih rivala do novinskih tekstova, stanja u vlastitoj stranci i referisanja o tome kako igra puzle sa svojom porodicom, pa do objavljivanja raznih bizarnosti što ih plasira svaki dan na svojim Instagram i Fejsbuk profilima, od trenutka tragične tramvajske nesreće, uopšte se nije oglasio. Propao je u zemlju, pišu federalni mediji.

Razlog tome je, kako navode, sigurno da je Elmedin Konaković već duže od 11 godina, bukvalno, suvereni vladar Kantona Sarajevo, te upravlja Kantonom i svim njegovim procesima.

BiH Najavljeni novi protesti u Sarajevu

Nakon Ukove ostavke, što bi posljedično trebalo značiti i pad cijele Vlade, biće zanimljivo hoće li Konaković za novonastalu situaciju opet krivce pronaći u novinarima i demonstrantima ili će, pak, pokazati mrvicu samokritičnosti, piše Avaz.

Mediji ističu da se Konaković nije udostojio da, kao dio kantonalne vlasti, pošalje saučešće porodici nastradalog mladića, jer se, naravno, u strahu od naroda ne može pojaviti među demonstrantima.