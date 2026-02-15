Najavljeni novi protesti u Sarajevu

Protesti građana u Sarajevu zbog teške tramvajske nesreće okončani su mirno, a učesnici su najavili nastavak okupljanja i sutra, 16. februara, u 12 sati.

Građani su poručili da će nastaviti proteste tražeći utvrđivanje odgovornosti za nesreću u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene,prenosi Fena.

Okupljanje je počelo u 12 sati ispred Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, nakon čega je organizovana protestna šetnja prema Kantonalnom sudu u Sarajevu. Tamo su se učesnicima pridružile kolege vozača tramvaja Adnana Kasapovića, koji je pušten iz pritvora.

BiH Vozač tramvaja smrti pušten na slobodu: U zagrljaju građana

U međuvremenu, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku, poručivši da mu je "od funkcije važniji glas građana".

Protestna šetnja završena je kod Vječne vatre.

Današnje okupljanje organizovala je neformalna grupa građana okupljena oko profila "Ne okreći glavu".