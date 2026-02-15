Logo
Возач трамваја смрти пуштен на слободу: У загрљају грађана

Аваз

15.02.2026

14:30

Аднан Касаповић
Фото: Screenshot

Возач сарајевског трамваја Аднан Касаповић данас је пуштен на слободу након што је био ухапшен због несреће која се догодила у Сарајеву у четвртак.

Он је возио трамвај од Жељезничке станице ка Башчаршији, међутим, десила се стравична несрећа у којој је погинуо младић Ердоан Моранкић.

Подсјећамо, Тужилаштво КС тражило је раније једномјесечни притвор за њега.

трамвај Сарајево

БиХ

Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама

Њему је притвор био затражен због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности. Синоћ је одржано рочиште на којем се возач изјаснио да није крив за несрећу.

Након изласка на слободу окупљени су Касаповића дочекали овацијама и загрљајима.

Подсјећамо, након изласка младих на улице премијер КС Нихад Ук поднио је оставку. Више о томе на ОВОМ ЛИНКУ.

Искакање трамваја у Сарајеву

Ердоан Моранкић

