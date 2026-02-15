Возач трамваја смрти пуштен на слободу: У загрљају грађана

Извор:
Возач сарајевског трамваја Аднан Касаповић данас је пуштен на слободу након што је био ухапшен због несреће која се догодила у Сарајеву у четвртак.
Он је возио трамвај од Жељезничке станице ка Башчаршији, међутим, десила се стравична несрећа у којој је погинуо младић Ердоан Моранкић.
Подсјећамо, Тужилаштво КС тражило је раније једномјесечни притвор за њега.
Њему је притвор био затражен због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности. Синоћ је одржано рочиште на којем се возач изјаснио да није крив за несрећу.
Након изласка на слободу окупљени су Касаповића дочекали овацијама и загрљајима.
Подсјећамо, након изласка младих на улице премијер КС Нихад Ук поднио је оставку. Више о томе на ОВОМ ЛИНКУ.
