Nihad Uk podnio ostavku nakon izlaska mladih na ulice

15.02.2026
14:21
Premijer Kantona Sarajevo saopštio je da podnosi ostavku nakon što su mladi izašli na ulice zbog tragične smrti mladića i teško povrijeđene djevojke, ističući da je glas mladih važniji od funkcije koju obavlja.
U obraćanju u kojem se osvrnuo na početak mandata, premijer Kantona Sarajevo podsjetio je da je tada naglasak stavio na mlade ljude i njihovu budućnost, a ne na prošlost. Istakao je da su upravo mladi sada izašli na ulice, podigli svoj glas i jasno poručili šta očekuju od vlasti.
Naglasio je da Naša stranka od svog osnivanja poziva mlade u BiH da se angažuju i da govore o problemima s kojima se suočavaju. Mladi su, kako navodi, reagovali zbog mladića koji je smrtno stradao i djevojke za čiji se oporavak svi mole, ali i protiv same Vlade kojom predsjedava.
Poručio je da mu je poruka građana, posebno mladih, važnija od lične funkcije te da je izbor između njihove hrabrosti i vlastite pozicije za njega jasan.
Tvrdi da svoj posao obavlja časno i pošteno, polazeći od uvjerenja da odgovornost treba preuzimati i kada se dobije funkcija i kada preuzimanje odgovornosti može vratiti povjerenje u sistem. U tom kontekstu objavio je odluku: danas podnosi ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo.
Dodao je da je prethodnih dana radio danonoćno, na mjestu tragedije, u bolnici i u Vladi, te naglasio da njegove koleginice i kolege u Vladi Kantona Sarajevo nisu ništa manje pogođeni tragedijom niti manje angažovani. Najavio je da će i dalje davati sve od sebe kako bi se saznala istina, preuzela odgovornost i vratila vjera u sistem koji, kako ističe, mora biti transparentan, pravedan i siguran.
Osvrnuo se i na ambijent nepovjerenja u zemlji, gdje se i sama sumnja često doživljava kao potvrda. U takvim okolnostima, smatra da rasprava o političkoj odgovornosti dobija dodatnu težinu. Kolegama iz opozicije poručio je da tragedija ne smije biti povod za podmetanja, širenje neistina i političko mešetarenje, te izrazio žaljenje što su, prema njegovim riječima, odabrali takav put.
Istakao je da, kao prvi čovjek Vlade, želi da ljudi širom Bosne i Hercegovine shvate da imaju moć promjene, da ih vlasti slušaju i čuju i da će učiniti sve da građani sistem doživljavaju kao vlastitu kuću o čijoj sudbini ravnopravno odlučuju.
Na kraju je naglasio da preuzima odgovornost i da od nje ne bježi, te da će nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.
