Savjet ministara u srijedu o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika

SRNA

15.02.2026

09:47

Савјет министара у сриједу о привременој заштитној мјери на увоз челика

Savjet ministara razmatraće na sjednici u srijedu, 18. februara, prijedlog odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i proizvoda od čelika.

Ovu tačku dnevnog reda predložilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i prijedlog odluke o privremenoj obustavi i privremenom smanjenju carinskih stopa na uvoz novih električnih, hibridnih i vozila na tečni naftni gas do kraja ove godine.

milan knezevic

Region

Knežević: Srbe smatraju antidržavnim elementom kada god traže svoja prava

Na prijedlog istog ministarstva na dnevnom redu bi se trebao naći i nacrt memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i Kancelarije zamjenika premijera i ministra spoljnih poslova i turizma Malte o saradnji u oblasti turizma, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Ministri bi na prijedlog Ministarstva pravde trebali da razmotre i novi tekst nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH.

Na predloženom dnevnom redu je i Nacrt zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, koji je delegirao Institut za intelektualnu svojinu BiH.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović podijelila šalu na svoj račun: ''Ljubavnica muža žene oca djeteta''

Na prijedlog Ministarstva pravde ministri bi trebali da razmotre i prijedlog odluke o utvrđivanju plana za prijem kadeta u policijske agencije na nivou BiH u ovoj godini, kao i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za devet mjeseci prošle godine.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.

Savjet ministara BiH

