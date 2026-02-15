Bitkoin se oporavlja od niza gubitaka

Bitkoin (BTC) se oporavlja od 65.000 dolara, pokušavajući prekinuti trosedmični niz gubitaka.

BTC je prvi put u četiri trgovačke sesije vratio 70.000 dolara. Slabija inflacija u SAD-u povećala je klađenje na smanjenje kamatnih stopa FED-a, poboljšavajući raspoloženje.

Nagađanja da će Zakon o tržišnoj strukturi proći Senat dodatno su uticala na pozitivno raspoloženje.

Dok je američko tržište BTC spot ETF-ova produžilo svoj niz odliva na četiri sedmice, neto prilivi 13. februara signalizirali su potencijalnu promjenu institucionalne potražnje.

Značajno je da golublji put kamatnih stopa FED-a i napredak prema zakonodavstvu koje je pogodno za kriptovalute i dalje podržavaju oprezno optimistične srednjoročne izglede cijena, navodi FXempire.