Ministarstvo finansija objavilo pozitivne vijesti: Rast od 120 odsto

Autor:

Stevan Lulić

13.02.2026

17:04

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da je u protekloj godini zabilježen značajan rast prometa preko fiskalnih kasa.

Kako su istakli, promet je povećan za čak 120 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da je ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosio 25,3 milijardi KM, dok je 2023. godine, uoči početka primjene Zakona o fiskalizaciji, na godišnjem nivou iznosio 11,3 milijarde KM, što je povećanje prometa za 120% u poređenju ove dvije godine", istakli su u Ministarstvu finansija.

Naglašava se da podaci o povećanju prometa preko fiskalnih kasa pokazuju povoljne efekte novog sistema fiskalizacije u kojem se svaki pojedinačni račun evidentira u realnom vremenu.

Туча у авиону

Svijet

UZNEMIRUJUĆE Krv i zubi po podu: Masovna tuča u avionu usred leta

Inače, prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u ovom procesu do sada je fiskalizovano ukupno 39.300 poreskih obveznika ili 98% ukupnog broja obveznika fiskalizacije koji su pokrenuli postupak.

U Republici Srpskoj je trenutno instalisano ukupno 53.375 fiskalnih kasa, a na osnovu podnesenih zahtjeva za uključenje u fiskalizaciju preostalo je da se instališe još oko 900 fiskalnih kasa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

fiskalizacija

Ministarstvo finansija RS

