Prijatelj otkrio u kakvom je stanju Britni Spirs nakon hapšenja

Avaz

06.03.2026

18:06

0
Пријатељ открио у каквом је стању Бритни Спирс након хапшења

Britni Spirs trenutno prolazi kroz težak period nakon hapšenja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge.Njena bliska osoba i bivši asistent, Šon Filip, dao je novinarima ažurirane informacije o njenom stanju.

Bliska osoba i bivši asistent Britni Spirs, Šon Filip, navodi da je redovno kontaktira i istakao je njen karakter.

"Samo sam joj poslao poruku: ‘Jesi li OK’. I rekla je: ‘OK sam’. Pitao sam je mogu li govoriti o tome, a ona je rekla: ‘Slobodno'”, kazao je Filip tokom emisije “Gud morning Britan”.

“Volim je. Ona je tako snažna osoba. Svi smo bili iznenađeni ovim incidentom, ali to nije njen karakter. Ona je predivna”, tvrdi prijatelj.

Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs ponovo zabrinula obožavaoce

Njen portparol Kejd Hadson kaže da je ovo bio nesrećan incident i potpuno neoprostiv.

" Britni će preduzeti prave korake i sarađivati, a nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanim promjenama u njenom životu. Nadamo se da će dobiti potrebnu pomoć i podršku u ovom teškom periodu", rekao je Hadson.

Filip je tokom intervjua istakao da bi volio da Britni promijeni sredinu.

" Promjena koju bih volio da vidim je da napusti Los Anđeles. Ali pričam s njom redovno i ona je ista koju sam poznavao još od 2003. Nema odstupanja u njenom karakteru ili ličnosti", istakao je Hadson.

(Avaz)

Britni Spirs

hapšenje

Los Anđeles

