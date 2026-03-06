Logo
Ana Ivanović uslikana na Majorki: U ovakvom izdanju je rijetko možete vidjeti

Telegraf

06.03.2026

15:40

Foto: Instagram

Ana Ivanović, nekadašnja teniska šampionka koja je dugo važila za jednu od najljepših sportistkinja svijeta, nedavno je viđena na Malorca u opuštenom, prirodnom izdanju.

Bez šminke, sa kosom podignutom u punđu i naočarima na glavi, pokazala je da joj je porodični život trenutno na prvom mjestu.

Odevena u plavu duksericu i braon trenerku, Ana je djelovala potpuno posvećeno svakodnevici van glamura i medijske pažnje. Paparaci su je uslikali dok je sa sinom Teom izlazila iz vrtića, a prizor je mnoge iznenadio jer je izgledala kao i svaka druga majka koja vodi dijete kući.

Pažnju javnosti dodatno privlače informacije da djeca Silve, partnerke Bastian Švajnštajger, pohađaju istu školu kao i Anina djeca, zbog čega se spekuliše da bi se njihove porodice mogle susresti na ostrvu. Podsjetimo, navodna afera između fudbalera i Bugarke počela je dok su Ana i Švajnštajger još bili u braku, što je kasnije dovelo do njihovog razlaza.

Ipak, prema poslednjim fotografijama, Ivanovićeva nastoji da vodi miran porodični život, fokusirajući se na odrastanje svojih sinova i izbegavajući medijske kontroverze koje su pratile period njenog razvoda.

(telegraf)

Ana Ivanović

Ana Ivanovic i Bastijan Švajnštajger

