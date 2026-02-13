Logo
Large banner

Ana Ivanović nakon razvoda u društvu holivudske face

Izvor:

Agencije

13.02.2026

22:34

Komentari:

0
Ана Ивановић након развода у друштву холивудске фаце
Foto: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Teniserka Ana Ivanović, koja se nedavno i zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera, oduševila je pratioce na Instagramu svojom posljednjom objavom.

Nakon brojnih slika na kojima je vidimo da izgleda ljepše nego ikada, ali i onih na kojima prikazuje prelijepe predjele, uslijedila je slika s holivudskom facom.

Сви причају о свадби у Херцеговини

Društvo

Svi pričaju o svadbi u crkvi Svetog Ilije: Mladenci glavna tema

U pitanju je glumac Džef Goldblum, zvezda filmova "Muva", "Park iz doba Jure" i "Tor Ragnarok", sa suprugom Emili, a Ana Ivanović je sliku jednostavno potpisala "zabavno veče s prijateljima".

Jedna od najvećih alimentacija u Evropi

Alimentacija koju će Bastijan Švajštajger plaćati svrstava se među najveće u Evropi, iako je, prema pisanju medija, ipak nešto manja u poređenju sa iznosima koje izdvajaju pojedine NBA zvezde, Tajger Vuds i drugi svjetski poznati sportisti.

Njemački i evropski mediji prenijeli su vijest da njen bivši suprug, fudbaler Bastijan Švajštajger, po odluci suda mora svakog mjeseca da uplaćuje 15.000 evra alimentacije za svakog od njihova tri sina. Na godišnjem nivou, to iznosi čak 540.000 evra.

Tim povodom oglasio se i njemački portal "Bunte", koji je detaljno pisao o sudskoj odluci.

адријана лима

Scena

Skinula se Adrijana Lima, pokazala zašto i dalje dominira modnom pistom

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci poslije njihovog razvoda. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Njemačkoj", piše portal Bunte.

Podijeli:

Tag :

Ana Ivanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Скинула се Адријана Лима, показала зашто и даље доминира модном пистом

Scena

Skinula se Adrijana Lima, pokazala zašto i dalje dominira modnom pistom

3 h

0
Ален Витасовић

Scena

Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu

6 h

0
Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Scena

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

8 h

0
Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Scena

Milica Todorović se oglasila nakon tužnih vijesti

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

22

59

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

22

55

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

22

50

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

22

44

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner