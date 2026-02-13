Ana Ivanović nakon razvoda u društvu holivudske face

Teniserka Ana Ivanović, koja se nedavno i zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera, oduševila je pratioce na Instagramu svojom posljednjom objavom.

Nakon brojnih slika na kojima je vidimo da izgleda ljepše nego ikada, ali i onih na kojima prikazuje prelijepe predjele, uslijedila je slika s holivudskom facom.

U pitanju je glumac Džef Goldblum, zvezda filmova "Muva", "Park iz doba Jure" i "Tor Ragnarok", sa suprugom Emili, a Ana Ivanović je sliku jednostavno potpisala "zabavno veče s prijateljima".

Jedna od najvećih alimentacija u Evropi

Alimentacija koju će Bastijan Švajštajger plaćati svrstava se među najveće u Evropi, iako je, prema pisanju medija, ipak nešto manja u poređenju sa iznosima koje izdvajaju pojedine NBA zvezde, Tajger Vuds i drugi svjetski poznati sportisti.

Njemački i evropski mediji prenijeli su vijest da njen bivši suprug, fudbaler Bastijan Švajštajger, po odluci suda mora svakog mjeseca da uplaćuje 15.000 evra alimentacije za svakog od njihova tri sina. Na godišnjem nivou, to iznosi čak 540.000 evra.

Tim povodom oglasio se i njemački portal "Bunte", koji je detaljno pisao o sudskoj odluci.

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci poslije njihovog razvoda. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Njemačkoj", piše portal Bunte.