Milica Todorović se oglasila nakon tužnih vijesti

Pjevačica Goga Sekulić podijelila je sa javnošću tužne vijesti da je njena majka Nada preminula, a među prvim je podršku u teškim trenucima pružila Milica Todorović.

Goga Sekulić se oko ponoći oglasila na društvenim mrežama uz zajedničku fotografiju sa majkom, te otkrila da je preminula.

"Majko... Ne... Ne mogu to podnijeti i ne želim vjerovati", napisala je pjevačica uz sliku.

Milica Todorović se oglasila među prvima

Ispod objave odmah su počele da pristižu poruke podrške i saučešća od njenih pratilaca i kolega sa estrade.

Među prvima se javila pjevačica Milica Todorović, koja je uputila riječi utjehe.

"Moje saučešće...", napisala je Milica, uz emotikone koji simbolizuju molitvu i tugu.

Pored Milice, poruke podrške u ovim teškim trenucima uputile su i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović i Ivana Šašić.

Goga je, inače, bila izuzetno vezana za majku i svoju porodicu. Ranije je za medije govorila o svom odrastanju, ističući da je imala sve što joj je bilo potrebno i da su je roditelji od malena učili radnim navikama.

"U mojoj porodici od malena su nas učili da radimo i da sami stvaramo. Tata mi je platio prvi album, a poslije sam sve sama finansirala", ispričala je Goga jednom prilikom, dodavši da su ona i sestra uvijek imale sve što je neophodno, da su putovale i bile lijepo obučene.