Fetah Mujić iznio šok tvrdnje o Indiri Radić: Vidio sam nju i Srećka

Izvor:

Blic

12.02.2026

20:54

Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

Vlasnik jednog lokala u Beču, Fetah Mujić, iznio je tvrdnje o pjevačici Indiri Radić i pjevaču Srećku Šušiću koje će mnoge iznenaditi.

Indira Radić i Srećko su, kako on tvrdi, navodno bili u vezi.

Mujić je iznio je niz detalja o njima, a nijedan dosad nije bio poznat javnosti.

sloba radanovic instagram

Scena

Sloba Radanović hitno otkazao nastup

"Indira Radić je kod nas imala prvi nastup. Doveo je Srećko Šušić, onaj što pjeva 'Ulica rađa grešnike'. Došla je iz Zagreba, bila je medicinska sestra. Glava joj je bila rundava i čupava. Živjela je sa Srećkom", izjavio je on.

"Ja ih vidio da vode ljubav. Poslao sam strica da vidi za piće, gore se štekovalo sa strane", dodao je Fetah Mujić u podkastu "Fajrontske priče", što je iznenadilo publiku.

Indira Radić se nakon ovih navoda nije oglasila.

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Završeno: Povukla se američka vojska

Inače, Srećko Šušić počeo je karijeru 1992. godine za poznatu izdavačku kuću "Južni vetar".

Neki od njegovih hitovi su "Ulica rađa grešnike, "Umro bih na tvojim rukama ", "Bacio bih sve niz reku".

Indira Radić

