Čije prezime nosi dijete Milice Todorović?

U javnost je nakon toga izašla supruga čovjeka sa kojim je Milica dobila dijete, što je značilo da se ne radi o slobodnom čovjeku, sa ove tačke gledišta barem ne na papiru.

Zdravlje Širi se opasna bolest: Zaraženo gotovo 10.000 osoba, preminulo najmanje 28

Javnost ne prestaje da priča o ovoj temi, a ono čega se niko nije dotakao jeste - čije prezime nosi pjevačicino dijete?

To nije poznato iz razloga što se ne zna da li će N.M. zakonski priznati dijete, da li je to možda već učinio, ili to neće učiniti. U slučaju da ga ne prizna, dijete će nositi Miličino prezime - Todorović.

Šta je po zakonu moglo da se uradi kad se dijete rodilo?

S obzirom na to da Milica i N.M. nisu u braku, samim tim ne postoji zakonska pretpostavka ko je otac djeteta. U tom slučaju, neophodna je izjava o priznanju očinstva, odnosno pravnosnažna sudska odluka.

Prijava rođenja djeteta se vrši u porodilištu.

Zanimljivosti "Skini to s glave, jesi normalna?Ne možeš tako u program": Scena pred emisiju RTS-a koju niste mogli da vidite

Ako je Milica izrazila želju da ime oca bude navedeno u prijavi koja se obavlja preko eBebe, prijavu su morali izvršiti zajedno, u porodilištu, odnosno - neophodno je prisustvo oca prilikom prijave. Ako je to bio slučaj, onda je Milica istovremeno potpisala izjavu o ocu djeteta, dok je on bio u obavezi da ode u matičnu službu u opštini na kojoj je dijete rođeno i potpiše zapisnik o priznavanju očinstva najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta kako bi sve procedure koje su pokrenute u porodilištu mogle nesmetano da se realizuju.

Ako roditelji djeteta nisu u braku i majka ne želi da navede ime oca, ona dijete može prijaviti sama.

Prisustvo majke u matičnoj službi prilikom potpisivanja zapisnika o priznavanju očinstva nije potrebno ukoliko je u bolnici potpisala izjavu o ocu djeteta.

Svijet Jeziva teorija o riječi "ups", upotrebljavao je u posebnim situacijama

Sve dok lice označeno kao otac djeteta ne potpiše zapisnik o priznavanju očinstva u matičnoj službi, nijedna procedura pokrenuta u porodilištu neće biti realizovana.

Utvrđivanje očinstva

Postoje dva načina utvrđivanja očinstva: priznanjem i sudskim putem.

Izjavu o priznanju očinstva po zakonu može dati muškarac koji je navršio 16. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje.

Izjava ne strogo lična i ne može se dati preko zakonskog zastupnika, niti preko punomoćnika, što znači da je N.M. u tom slučaju morao to da obavi - lično. Pod uslovom da je to uradio.

Hronika Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Izjavu o priznanju očinstva, kako zakon nalaže, mogao je dati pred matičarem, organom starateljstva (centar za socijalni rad), javnim bilježnikom, sudom ili u testamentu.

Sa izjavom o priznanju očinstva mora da se saglasi i majka djeteta (u ovom slučaju Milica Todorović) ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje.

Saglasnost majke nije potrebna pod uslovom da je ona u prijavi rođenja djeteta navela da ocem djeteta smatra muškarca koji je kasnije priznao očinstvo.

Izjava o priznanju očinstva, kao i izjava o saglasnosti sa priznanjem očinstva, ne mogu se opozvati. Ipak, postoji mogućnost da se sudskim putem traži poništenje izjava ukoliko postoje razlozi apsolutne ili relativne ništavosti.

Republika Srpska Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

Utvrđivanje očinstva sudskim putem

U slučaju da očinstvo nije utvrđeno priznanjem, onda se ono može utvrditi sudskim putem, što znači da je neophodno podnijeti tužbu radi utvrđivanja očinstva.

Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dijete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac djeteta.