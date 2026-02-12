Oglasilo se Ministarstvo finansija: Sutra isplata 54.000.000 KM

Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 54.000.000 KM.

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u petak, 13.02.2026. godine u Republici Srpskoj biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 54.000.000 KM.

Na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, sutra će biti isplaćene i januarske naknade za korisnike ove vrste finansijske podrške.

Ministarstvo finansija će u petak na račune opština i gradova isplatiti sredstva namijenjena za isplatu decembarske naknade za tuđu njegu i pomoć", navode iz Ministarstva finansija.