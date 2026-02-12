U jednom danu tri sjednice: Zakazana i 32. posebna u utorak

Kolegijum NSRS zakazao je 32. posebnu sjednicu Skupštine odmah po okončanju 31. posebne koja će se održati 17. februara. Nakon okončanja posebnih, biće nastavljena redovna sjednica.

Na dnevnom redu 32. sjednice je izbor potpredsjednika Vlade Republike Srpske, a na dnevnom redu 31. je Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede.

Nakon održanih posebnih sjednica, biće nastavljena 17. redovna sjednica NSRS.

Preostale tačke dnevnog reda Sedamnaeste redovne sjednice Narodne skupštine:

30. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 01.01.2024. - 31.12.2024. godine;

31. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

32. Zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka;

33. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV031-24;

34. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Bijeljina za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV045-24;

35. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV042-24;

36. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Prijedor za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV065-24;

37. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV083-24;

38. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“ za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV084-24.