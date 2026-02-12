Logo
Dodik: Ako iko pravi malverzacije, onda to prave članovi CIK-a

Izvor:

RTRS

12.02.2026

11:43

Милорад Додик
Foto: ATV

Vidim da su osjetljivi na svaki prigovor, danas je CIK ponovo našao za shodno da kažnjava za svaku vrstu prigovora, ako iko pravi malverzacije, onda to prave članovi CIK-a, rekao je za RTRS predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- U svakom slučaju oni nisu legitimni, nisu legalni, nisu izabrani u skladu sa zakonom, nego su izabrani po volji nekih - rekao je Dodik.

Dodik je podjsetio kako je došlo do cijelog izbornog procesa.

- Jedan stranac je tražio da bude poštovan, a nije imao nikakav legitimitet u tom pogledu. Muslimani su to prihvatili, kao svoj način da se obračunaju sa predsjednikom Republike Srpske, onda su pokušali destabilizaciju Srpske da to razvlače i da dovedu u pitanje funkcionisanje institucija od funkcije predsjednika da Vlade Srpske, ali i same NSRS. U svakom slučaju, jedan podmukao obračun koji se vršio od strane udruženog zločinačkog poduhvata prema nama koji predvodi OHR i Šmit - poručio je Dodik.

On naglašava da su tu CIK, Sud i Tužilaštvo i ljudi koji tamo rade.

- Onda su sve učinili da usložne ovu priču i ne mogu da vjerujem da su toliko glupi da su mislili da će novih 136 biračkih mjesta to nešto promijeniti. To je njihova zabluda, ne mogu da vjerujem da su toliko kalkulisali. Zamislite, tamo gdje smo dobili manje glasova, bili smo oni koji kradu. A kada dobijete više glasova onda ćute - istakao je Dodik za RTRS.

Milorad Dodik

CIK BiH

