Važan tekst Vašington tajmsa: "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost"

Novinarka Vašington tajmsa Anat Hartman u kolumni "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost" daje uvid američkoj javnosti o stanju u BiH i položaju Srba, godinama nakon što su naslovnice američkih medija predstavljale isključivo bošnjačku propagandu.

U nastavku pročitajte kolumnu "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost":

Na spoljnom zidu Iranske ambasade u Sarajevu istaknut je natpis koji glasi: „U znak sjećanja na iranske ljude koji su žrtvovali svoje živote za mir u Bosni i Hercegovini.“

Ove riječi mogle bi iznenaditi Amerikance, od kojih mnogi vjerovatno ne znaju za dugu istoriju prodora islamskog svijeta na Balkan.

Za Srbe u Republici Srpskoj — koja, zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine, čini državu Bosnu i Hercegovinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine — veze regiona s ekstremizmom dobro su poznate.

Danas se ti radikalni pipci učvršćuju.

„Crkve preuzimaju muslimani“, rekao je lider Republike Srpske Milorad Dodik u nedavnom ekskluzivnom intervjuu za Vašington tajms. „Podstiču se radikalizovane grupe.“

Ovog ljeta, gospodin Dodik osuđen je na jednogodišnju zatvorsku kaznu (koja je kasnije preinačena u novčanu) i Sud Bosne i Hercegovine zabranio mu je da obavlja funkciju u Republici Srpskoj u narednih šest godina.

Nijedan od sedam trenutnih sudija tog suda nije iz Republike Srpske.

U čemu je bio prestup gospodina Dodika? Odbijanje da sprovede odluke koje je donio Kristijan Šmit, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.

Gospodin Šmit je njemački državljanin koga je Savjet za sprovođenje mira 2021. godine imenovao da upravlja Bosnom i Hercegovinom. (Da, dobro ste pročitali. Zapadnoevropski birokrata, postavljen od drugih birokrata, ima pravo da govori vladi republike šta da radi. Razmislite o tome na trenutak.)

Radikalne muslimanske grupe u regionu, rekao je gospodin Dodik, „finansiraju isti ljudi koji finansiraju Islamsku državu: Iran, Saudijska Arabija i drugi“.

Evo još nečega što većina Amerikanaca možda ne zna: početkom 2010-ih, stotine bosanskih muslimana pridružile su se Islamskoj državi, regrutovane dobro organizovanom propagandnom mašinerijom. Mnogi su se kasnije vratili na Balkan.

„Povratnici – strani borci iz Sirije i Iraka, očvrsnuli u borbama, vješti u rukovanju oružjem i eksplozivom, i ideološki radikalizovani – predstavljaju direktnu prijetnju ne samo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, već i regiona i šire“, navedeno je u izvještaju Atlantske inicijative iz 2015. godine.

Gospodin Dodik nam je rekao: „Neki od njih su čak bili obučavani u Sarajevu“ prije odlaska na Bliski istok.

Iran je, prema natpisu na spoljnom zidu ambasade u Sarajevu, tokom rata u Bosni, nakon raspada Jugoslavije 1991. godine, slao borce i oružje kako bi pomogao bosanskim muslimanima u borbi protiv Srba.

Kako je UPI izvještavao 1993. godine, „nekoliko hiljada pripadnika Iranske revolucionarne garde borilo se uz bosanske muslimane u pokušaju Teherana da uspostavi fundamentalističko uporište u Evropi“.

Sada Republika Srpska mora da žanje ono što „istinski vjernici“ nikada nisu prestali da siju.

U januaru je Federacija jednostavno proglasila „državnom imovinom“ dva groblja Srpske pravoslavne crkve, kapelu i crkvu povezane s tim grobljima, kao i još jednu crkvu. Srbi u tom području, uključujući i parohiju Srpske pravoslavne crkve, za taj potez saznali su iz medijskih izvještaja.

Taj potez u skladu je s rastućim ekstremizmom i jednako rastućim popuštanjem pred tim ekstremizmom u regionu. „U većinski muslimanskim područjima [Republike Srpske], lokalna policija ne može čak ni da uđe“, rekao je gospodin Dodik. „Nije im dozvoljeno da privodu te ekstremiste.“

To je, kako je rekao gospodin Dodik, jedan od glavnih razloga zbog kojih nezavisnost Republike Srpske mora uskoro doći.

„Stvari postaju sve gore. Zato smo sada došli ovdje“, rekao je on. Njegovom nedavnom putu u Vašington prethodila je posjeta Izraelu i sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.

„Izgubili smo previše da bismo se oslanjali na bilo kakav dijalog. … Zato ćemo uskoro, sa našim prijateljima, donijeti važnu procjenu [u vezi s nezavisnošću]. Bez države nema slobode.“

Gospodin Dodik i njegovi saveznici traže priznanje tri države u Bosni i Hercegovini: jedne za Srbe, druge za Hrvate i treće za Bošnjake.

„Bosna i Hercegovina je razbijeno društvo“, rekao je gospodin Dodik. „Ona je oduvijek bila podijeljena; bila je propala država od samog početka.“

Pod sadašnjim uređenjem, ništa dobro ne čeka zapadne vrijednosti, rekao je on. Mladi odlaze. Natalitet opada. Za vrijeme predsjednika Obame i Bajdena, Republika Srpska je izgubila mnoga prava koja su joj garantovana Dejtonskim sporazumom, naveo je gospodin Dodik.

„Oduzeli su nam vojsku, oduzeli su nam graničnu policiju, oduzimaju nam imovinu“, rekao je.

Vrijeme je da Republika Srpska istakne svoje pravo na samoopredjeljenje, poručio je.

„Dođe trenutak u međunarodnim odnosima kada razgovori više ne funkcionišu“, rekao je. „S nezavisnošću bi svi bili u miru. Niko ne bi mogao da nameće bilo šta drugima. Mi nikada nismo pokušali da živimo jedni pored drugih. Pustite nas da sami donosimo odluke. Mandat predsjednika Trampa je naša šansa za nezavisnost.“