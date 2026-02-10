Logo
Cvijanović: Koristan razgovor sa Zampolijem

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je bio koristan razgovor sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.

"Koristan razgovor i ugodno druženje sa Paolom Zampolijem, specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju, tokom njegove posjete Banjaluci", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Полиција Аустрија

Svijet

Policajci u stanu zatekli jeziv prizor: Dječak ubijen, a majka se objesila

Zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas sa Zampolijem koji je rekao da će dokument sa brojnim projektima, koje je dobio, uručiti na adekvatne adrese u okviru američke administracije.

