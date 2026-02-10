Cvijanović: Koristan razgovor sa Zampolijem

Izvor:
ATV
10.02.2026
21:50
Komentari:1
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je bio koristan razgovor sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.
"Koristan razgovor i ugodno druženje sa Paolom Zampolijem, specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju, tokom njegove posjete Banjaluci", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas sa Zampolijem koji je rekao da će dokument sa brojnim projektima, koje je dobio, uručiti na adekvatne adrese u okviru američke administracije.
