Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

Izvor:

Tanjug

10.02.2026

21:21

Komentari:

0
Лого ББЦ
Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Svjetski servis britanskog javnog servisa "BBC World Service" ostaće bez finansiranja za sedam nedjelja ako vlada Velike Britanije ne obezbijedi novi sporazum, upozorio je danas generalni direktor korporacije Tim Dejvi.

U posljednjem pokušaju da obezbijedi sredstva od Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO), Dejvi je ukazao na opasnost od smanjenja međunarodnog izvještavanja i širenja dezinformacija "neverovatnom brzinom" na digitalnim platformama, prenio je Gardijan.

Тирана демонстрације

Region

Sukob demonstranata i policije na protestu u Tirani, bacani Molotovljevi kokteli

Dejvi je obezbjeđivanje novog finansijskog dogovora za Svjetski servis postavio kao jedan od svojih prioritetnih zadataka prije odlaska sa funkcije u aprilu.

- Trenutni aranžman sa Ministarstvom spoljnih poslova ističe krajem marta, sedam nedjelja od danas. Čekamo ishod pregovora - rekao je Dejvi, dodajući da dok se odluka ne donese, druge zapadne medijske kuće smanjuju međunarodne redakcije, dok "mediji pod kontrolom države koriste vještačku inteligenciju za propagandu".

On i drugi čelnici upozoravaju o na opasnosti od smanjenja servisa, a podaci ukazuju na rast povjerenja u državne emitere iz Rusije i Kine širom svijeta.

Istraživanje je pokazalo da je nivo povjerenja uglavnom nepromijenjen u odnosu na prije četiri godine i iznosi 78 odsto. Istovremeno, kako navode iz Bi-Bi-Si, poraslo je povjerenje u medije koje finansiraju Rusija i Kina.

Туширање

Savjeti

Da li je zdravije tuširanje ujutru ili uveče?

Većina budžeta Svjetskog servisa od 460 miliona evra dolazi iz licence, dok je FCDO prošle godine iznosio 157 miliona evra.

- Pozivam vladu da podrži Svjetski servis, da djeluje odlučno i brzo, kako bi publika i dalje mogla da se osloni na naš novinarski rad, najbolji koji Velika Britanija može da ponudi - naveo je Dejvi.

Ministar FCDO Kris Elmor naveo je da će odluka o finansiranju Svjetskog servisa za naredne tri godine biti donijeta prije početka fiskalne 2026-27. godine, kroz proces budžetskih alokacija.

- Rad koji Svjetski servis obavlja kao nezavisni i pouzdani emiter, predstavljajući Ujedinjeno Kraljevstvo, našu kulturu i naše vrijednosti širom svijeta, ova vlada visoko cijeni. Finansiranje putem grantova za naredne tri godine za Svjetsku službu biće određeno kroz proces raspodjele FCDO. Konačne ukupne raspodjele FCDO biće izvršene blagovremeno prije početka fiskalne 2026-27. godine - istakao je Elmor.

Лисице хапшење

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za napad na dječake u školi

Svjetski servis Bi-Bi-Si je najveći svjetski emiter informativnog programa i emituje radijski, televizijski i onlajn program na više od 40 jezika.

