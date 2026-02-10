Mir je uvijek bolji od rata, pa zbog aktuelne globalne situacije, prepune različitih sukoba, gube svi, izjavio je za TASS portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Trenutno gubi cijeli svijet. Mir je uvijek bolji od rata", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li se može reći da diplomatija gubi, s obzirom na veliki broj oružanih sukoba u svijetu.

Kako je istakao, Rusiji je potreban samo onaj mir koji će biti u potpunosti obezbijeđen i garantovan u skladu sa njenim interesima.

"Mir je ono što svi očekujemo, što svi tražimo i čemu težimo. Ali nama je potreban isključivo mir u kojem će naši interesi biti u potpunosti obezbijeđeni i zaštićeni radi nas i radi budućih generacija, uključujući i one koje će doći poslije vas", rekao je predstavnik Kremlja, prenosi Sputnjik.

Po njegovim riječima, Specijalna vojna operacija postala je neizbježna nakon što je Zapad odbacio sve mogućnosti za mirno rješenje.

"Zapravo, i Rusija i naš predsjednik su do posljednjeg trenutka nastojali da interese naše zemlje obezbijede mirnim sredstvima. I tek nakon što su zapadne zemlje odbacile sve mogućnosti za izlazak na put mirnog rješenja, Specijalna vojna operacija postala je neizbježna", rekao je Peskov.