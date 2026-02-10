Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Pjevačica i glumica Bruk Džozefson objavila je da se razvodi od producenta Berija Džozefsona nakon što su nedavno otkriveni njegovi razgovori sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom.

​Bruk, poznata po ulogama u filmovima "Enchanted", "Life As We Know It" i "Someone Marry Barry", podijelila je ličnu poruku na svom Instagramu.

"U svijetlu nedavnih događaja, spremna sam podijeliti ličnu informaciju. Beri ja prolazimo kroz razvod. Tokom cijelog našeg braka nisam bila svjesna njegovog odnosa sa Epstinom. Molim za privatnost i molitve za našu d‌jecu i mene u ovom periodu. Hvala svima koji su pokazali saosjećanje i poštovanje", oglasila se Bruk.

Dokumenti, pak, pokazuju da je Beri podnio zahtjev za razvod u decembru 2024. godine.

On je izvršni producent popularne TV serije "Bones" i u braku sa Bruk je od 2007. godine.

Nedavno objavljeni mejlovi otkrivaju da je kontaktirao s Epstinom i nakon što je osuđen 2008. godine za regrutovanje maloljetnica za prostituciju.

Beri je od Epstina pozajmio preko 330.000 dolara 2011. i 2012. za rješavanje poreskih dugova, a u mejlovima se spominjalo i zapošljavanje "mladih i atraktivnih" žena za glumačke uloge.

Epstin je navodno sugerisao Beriju koga da zaposli.

Beri sada žali.

"Nema opravdanja za ono što sam napisao u nekim mejlovima. Jezik je bio grub i d‌ječiji, i sramota me je. Iako sam prisustvovao društvenim događajima sa Epstinom i on je dvaput posjetio moje setove, nikada nisam putovao njegovim avionom, posjećivao njegovo ostrvo niti bio u društvu maloljetnika. Za 47 godina rada u industriji zabave, susreo sam hiljade ljudi. Najviše žalim što sam naivno vjerovao njegovim poricanjima. Bio sam impresioniran njegovim krugom poznanstava, što me zaslijepilo. Izvinjavam se svima koji su povrijeđeni zbog ove jasno odvratne osobe", kazao je Beri, a prenosi "CDM".