Svi su bili u zabludi: Evo koliko je zapravo visoka Dragana Mirković

10.02.2026

19:55

Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Zahvaljujući građi tijela, dobro odabranoj od‌jeći i visokim potpeticama, poznate ličnosti često mogu zavarati javnost oko svoje stvarne visine, a mnogi su godinama vjerovali da je Dragana Mirković znatno viša nego što zapravo jeste

Iako je pjevačica gotovo idealne visine, ni preniska ni previsoka, tačna informacija iznenadila je većinu.

Naime, Dragana ima 166 cm i odlično joj pristaje kako ravna obuća, tako i visoke štikle koje joj na sceni daju manekensku visinu.

Podsjećamo, krajem oktobra prošle godine, folk zvijezda je postala baka kada je njen sin Marko dobio kćerku kojoj su dali ime Ksenija.

"Kakav dan je iza mene! Kakva radost! Imam još jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijina baka", izjavila je tada Dragana.

Dragana Mirković

Pjevačica

