Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Kineska državljanka opljačkala je starijeg Baranjca nakon što mu se lažno predstavila kao trgovac kriptovalutama, prenosi osječko-baranjska policija.

Policija će, kako je saopšteno, nadležnom tužiteljstvu podneti prijavu protiv 38-godišnje Kineskinje koja je oštetila 78-godišnjaka za više od 22.000 evra.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se osumnjičena, u periodu od septembra do novembra 2023. godine, predstavljala kao trgovac i da je Baranjac, povjerivši joj se, u nekoliko navrata uplaćivao na razne račune, misleći da ulaže u kriptovalute. Ukupno je uplatio 22.500 evra.

"Ona je od starijeg gospodina zatražila da na svoje računalo instalira aplikaciju za udaljeno upravljanje uređajima, kako bi mu pomogla u registraciji i korišćenju računa za trgovanje kriptovalutama. Nakon instalacije, Baranjac je nastavio slijediti uputstva prevarantkinje, nesvjesno joj omogućavajući pristup svojim ličnim podacima i bankovnom računu. Ona je, u konačnici, zloupotrebila ovaj pristup i povukla sva uplaćena sredstva na nepoznati račun", saopštili su iz policije.

Zbog sumnje u kazneno djelo internet prevare, policija će protiv osumnjičene podnositi poseban izvještaj državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.