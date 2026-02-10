Šta znači kada vam ''zvoni'' u uhu: Vjeruje se da jedna strana donosi dobre, a druga loše vijesti

Mnoga vjerovanja i sujeverja uvriježena su u našem narodu, a jedno je posebno zanimljivo, a vezano je za zvonjavu koju ponekad čujemo u desnom uhu.

Kad zvoni u uhu, neko pokušava nešto da vam poruči ili vas neko ogovara. Starija sujeverja kažu da nije svejedno koje je uho u pitanju: ako je desno, moguće je da je neko o vama govorio pakosti, a ako je lijevo, neko vas je spominjao jezikom ljubavi.

Ako želite da se odbranite od zlobnika zbog kog vam zvoni u desnom uhu, povucite se za uho, pa bi taj mogao da se ugrize za jezik i prestane da govor.

Palac podignut nagore je znak sreće, simbol koji predstavlja pozitivno viđenje neke situacije ili događaja. Za rimske gladijatore to je značilo da će preživjeti još jedan dan, do nove borbe.

Danas je to poruka nade ili pohvale nekoj osobi bez puno riječi. Inače, palac kao simbol vuče korijene od pračovjeka, koji je primjetio da se bebe obično rađaju tako što stiskaju svoj palac, a to se tumačilo prvim znakom života.

Jedan od najboljih načina da izbjegnete nesreću su prekršteni prsti. Snaga tog rituala povezuje se s vremenom ranih hrišćana, koji su morali tajno da se sastaju. Kako nisu mogli javno da pokazuju simbol krsta da ih inspiriše u molitvi, prekrstili bi kažiprst i srednji prst da bi stvorili podsjetnik na Hristovu muku.

Kad neko kine, refleksno odgovaramo "Nazdravlje" ili u nekim dijelovima svijeta "Bog vas blagoslovio".

Ovaj običaj ima evropske korijene jer se u mnogim dijelovima Evrope davno vjerovalo da kijanjem izbacujemo dušu iz tijela, pa blagoslovom osobu koja je kinula štitimo od smrti.

U vrijeme velike kuge napad kijanja je bio znak smrti, pa je papa donio naredbu da se ljude blagoslove i da oni koji kijaju moraju pokriti usta krpom ili se okrenuti na stranu. Zbog zaštite zdravih ili zbog toga da duša ne pobjegne, danas je teško reći.