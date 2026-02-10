Logo
Large banner

Slabo vidljiv pješački prelaz zadaje glavobolju vozačima i pješacima

Autor:

Vesna Azić

10.02.2026

19:38

Komentari:

0
Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима
Foto: ATV

Četiri saobraćajne trake više manje pune , jedan gotovo nevidljiv pješački prelaz i potreba za prelazak koju svakodnevno imaju stotine Banjalučana. Svaki korak preko tih traka za pješake je lutrija. Jedni porede sa sportskom disciplinom, drugi ističu da je neophodan oprez. Jedno je sigurno, preći na drugu stranu ulice nije nimalo jednostavno!

"Nije bezbjedno. Osjećam se nesigurno. Svaki dan prelazim, živim tu, iks puta me moglo udariti auto", "Jeste jako je teško. Nikad opreznosti dovoljno na ovakvom dijelu puta. Svaki dan prelazim zbog posla. Definitivno bi trebalo da se unaprijedi, zato što je veliki broj udaraca pješaka je prisutan ovdje", "Jeste uvijek je rizično preći", jasni su građani.

Vozači nisu spremni da preuzmu potpunu odgovornost. Trude se da nekoga ne ubiju, ali i sami ce plaše da ne budu udareni, jer kako kažu brzo se vozi a odstojanje će ne poštuje. pješaci moraju da paze, jer je u mnogim situacijama nemoguće stati.

"Pa to je njihov problem, ja vodim računa o svima, pa kako bude", ističe zabrinuti vozač.

Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke ističe da po važećim standardima opravljač je dužan da servisira 100 odsto svoje mreže kojom upravlja u periodu od pet godina.

"Ne treba težiti ispunjavanju forme, već da je neophodno reagovati svaki put kad se ukaže potreba.Mislim da je najsigurnije izvođenje podzemnog prolaza, kao što se to rješava na svim mjestima gdje postoje veliki pješački tokovi", objašnjava vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.

"Ili pasarela, dakle da spuštamo pješake tokove ispod ili da dižemo iznad kolovoza", dodaje Ćopić.

Iz Puteva Republike Srpske stiže kratak odgovor.

"Horizontalna saobraćajna signalizacija obnavlja se kada postoje zadovoljavajući vremenski uslovi te će i pješački prelaz na kolovozu u Bulevaru srpske vojske kod zgrade "Euroherca" biti obnovljen dok se stabilizuju vremenske prilike, s ciljem kvalitetnog izvođenja radova, pošto se ovi radovi ne izvode na temperaturama nižim od 10 stepeni Celzijusovih'', saopštili su iz JP Putevi Republike Srpske.

Dok se uslovi ne steknu, ostaje oprez i nada da se neće dogoditi tragedija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

put

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

Društvo

Opasnost vreba: Djeca na internetu lako mogu postati žrtve

58 min

0
Зима у Њујорку

Svijet

Smrtonosna zima u Njujorku: Temperature niže nego na Antarktiku

53 min

0
Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Porodica

Zašto je važno da djeca odrastaju sa kućnim ljubimcima

1 h

0
Свашта на Скупштини

Republika Srpska

Svašta na Skupštini

1 h

0

Više iz rubrike

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

3 h

0
Дракулић тоне у рупама и отпадним водама

Banja Luka

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

21 h

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Banja Luka

Koliko košta kvadrat stana u Banjaluci?

1 d

0
Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран

Banja Luka

Maričić: U Banjaluci na jedinom biračkom mjestu gdje su ponovljeni izbori pobijedio Siniša Karan

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner