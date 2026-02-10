Slabo vidljiv pješački prelaz zadaje glavobolju vozačima i pješacima

Četiri saobraćajne trake više manje pune , jedan gotovo nevidljiv pješački prelaz i potreba za prelazak koju svakodnevno imaju stotine Banjalučana. Svaki korak preko tih traka za pješake je lutrija. Jedni porede sa sportskom disciplinom, drugi ističu da je neophodan oprez. Jedno je sigurno, preći na drugu stranu ulice nije nimalo jednostavno!

"Nije bezbjedno. Osjećam se nesigurno. Svaki dan prelazim, živim tu, iks puta me moglo udariti auto", "Jeste jako je teško. Nikad opreznosti dovoljno na ovakvom dijelu puta. Svaki dan prelazim zbog posla. Definitivno bi trebalo da se unaprijedi, zato što je veliki broj udaraca pješaka je prisutan ovdje", "Jeste uvijek je rizično preći", jasni su građani.

Vozači nisu spremni da preuzmu potpunu odgovornost. Trude se da nekoga ne ubiju, ali i sami ce plaše da ne budu udareni, jer kako kažu brzo se vozi a odstojanje će ne poštuje. pješaci moraju da paze, jer je u mnogim situacijama nemoguće stati.

"Pa to je njihov problem, ja vodim računa o svima, pa kako bude", ističe zabrinuti vozač.

Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke ističe da po važećim standardima opravljač je dužan da servisira 100 odsto svoje mreže kojom upravlja u periodu od pet godina.

"Ne treba težiti ispunjavanju forme, već da je neophodno reagovati svaki put kad se ukaže potreba.Mislim da je najsigurnije izvođenje podzemnog prolaza, kao što se to rješava na svim mjestima gdje postoje veliki pješački tokovi", objašnjava vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.

"Ili pasarela, dakle da spuštamo pješake tokove ispod ili da dižemo iznad kolovoza", dodaje Ćopić.

Iz Puteva Republike Srpske stiže kratak odgovor.

"Horizontalna saobraćajna signalizacija obnavlja se kada postoje zadovoljavajući vremenski uslovi te će i pješački prelaz na kolovozu u Bulevaru srpske vojske kod zgrade "Euroherca" biti obnovljen dok se stabilizuju vremenske prilike, s ciljem kvalitetnog izvođenja radova, pošto se ovi radovi ne izvode na temperaturama nižim od 10 stepeni Celzijusovih'', saopštili su iz JP Putevi Republike Srpske.

Dok se uslovi ne steknu, ostaje oprez i nada da se neće dogoditi tragedija.