Koliko košta kvadrat stana u Banjaluci?

Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u Republici Srpskoj u četvrtom kvartalu prošle godine bila je 3.052 KM, dok je u Banjaluci iznosila čak 3.936 KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u zadnjem kvartalu lani niža je za 0,7 odsto nego u istom periodu 2024. godine.
U Republici Srpskoj je u četvrtom kvartalu prošle godine prodato 1.156 završenih stanova, od kojih je 292 bilo u Banjaluci.
Korisna površina završenih prodatih stanova u posmatranom periodu bila je 62.558 metara kvadratnih.
