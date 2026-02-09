Logo
Large banner

Koliko košta kvadrat stana u Banjaluci?

09.02.2026

11:25

Komentari:

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u Republici Srpskoj u četvrtom kvartalu prošle godine bila je 3.052 KM, dok je u Banjaluci iznosila čak 3.936 KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u zadnjem kvartalu lani niža je za 0,7 odsto nego u istom periodu 2024. godine.

U Republici Srpskoj je u četvrtom kvartalu prošle godine prodato 1.156 završenih stanova, od kojih je 292 bilo u Banjaluci.

Korisna površina završenih prodatih stanova u posmatranom periodu bila je 62.558 metara kvadratnih.

Podijeli:

Tagovi:

stanovi

iznajmljivanje stanova

Banjaluka

cijena stanova Banjaluka

kvadrat stana u Banjaluci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Trećina stanovništva pati, a problem stavljamo u ladicu

17 h

0
Њемачка остаје без 100.000 становника

Svijet

Njemačka ostaje bez 100.000 stanovnika

1 sedm

0
Држављани БиХ масовно купују станове у Макарској, квадрат и до 8.000 евра

Region

Državljani BiH masovno kupuju stanove u Makarskoj, kvadrat i do 8.000 evra

3 sedm

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Najskuplji kvadrat stana u ovom gradu ide i do 6.818 evra

1 mj

0

Više iz rubrike

Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран

Banja Luka

Maričić: U Banjaluci na jedinom biračkom mjestu gdje su ponovljeni izbori pobijedio Siniša Karan

16 h

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Banja Luka

Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice

2 d

1
Помен у Шарговцу

Banja Luka

Obilježene 84 godine od stradanja učenika u Šargovcu: Srpska garant da se zločini neće ponoviti

2 d

0
Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци

Banja Luka

Zeljković: Potrebno tražiti rješenja zagađenja u Banjaluci

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

11

47

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

11

45

Kina predstavila futurističko oružje neviđene moći, pogledajte kako izgleda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner