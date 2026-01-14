Državljani BiH masovno kupuju stanove u Makarskoj, kvadrat i do 8.000 evra

Cijene nekretnina u Dalmaciji, posebno u Makarskoj, i dalje su rekordno visoke, te prate opšti rast troškova života, od komunalnih usluga do osnovnih potrepština, upozoravaju agenti za promet nekretninama.

Kvadrat stana u relativno novoj zgradi uz more u Makarskoj dosegnuo je čak 8.000 evra, što je trenutni cjenovni maksimum. Jednosobni i dvosobni stanovi u zgradama starim od 10 do 15 godina, udaljeni svega nekoliko minuta hoda od plaže, prodaju se i do 7.000 evra po kvadratnom metru, ako su uopšte dostupni na tržištu, piše Slobodna Dalmacija.

Prema riječima Filipa Rafanelija, vlasnika agencije za posredovanje u prometu nekretninama Navis i dugogodišnjeg poznavaoca tržišta Dalmacije, stanovi u novogradnji na području Glavice, iznad centralne osnovne škole u Makarskoj, prodaju se po cijeni od otprilike 5.500 evra po kvadratu. Na pred‌jelu Zelenke, iznad Jadranske magistrale, cijene se kreću od 3.000 do 4.200 evra, dok su u zgradama sagrađenima prije sedam godina između 3.100 i 3.300 evra po kvadratnom metru.

- Cijene su na nivou prošle godine i zasad nema većih promjena. Potražnja postoji i za starije zgrade ispod magistrale, gd‌je se dvosobni stanovi prodaju po cijeni od otprilike 3.400 eura po kvadratu, dok su jednosobni i do 4.000 eura - ističe Rafaneli.

Dodaje kako stanove često kupuju Makarani koji posjeduju više apartmana za svoju d‌jecu, ali i državljani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu, kao i kupci iz Poljske, Češke i Slovačke.

Velika potražnja vlada i za luksuznim vilama s bazenima u Velikom Brdu, gd‌je se zbog preizgrađenosti sve manje gradi, a cijene se kreću od 750 hiljada do milion evra.

Ipak, dio agenata smatra kako bi nakon ljeta moglo doći do korekcije cijena, podsjećajući na period nakon pandemije koronavirusa kada je tržišni balon naglo puknuo.

- Inflacija je usporila tržište još prije godinu dana, a cijene su dosegnule nivo koji više nije održiva. Nakon turističke sezone moguće je blago snižavanje, uključujući i cijene najma - procjenjuju makarski agenti.

Navode i kako su rast cijena dodatno potaknuli ukrajinski kupci na početku rata u Ukrajini, dok danas dominiraju kupci iz Bosne i Hercegovine i srednje Evrope. Ujedno se očekuje i pad cijena nekretnina u vlasništvu lokalnog stanovništva koje sve češće od‌javljuje turističke kategorizacije zbog rasta paušala po ležaju i drugih davanja.