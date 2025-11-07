Francuz krenuo na pregled kod svog liječnika, nenamjerno došao do Makarske rivijere

Neimenovani Francuz (87) uradio je nešto nevjerovatno. Naime, on je nenamjerno prevalio skoro 1.800 kilometara i završio u Brelima.

Gospodin je išao na rutinski pregled kod svog liječnika u blizini mjesta stanovanja. Ali, umjesto da u navigaciju upiše adresu ambulante u svom francuskom selu, upisao je 'Brela' te krenuo prema Sredozemlju, preko Italije, Slovenije i na kraju Hrvatske.

Nakon preduge vožnje, zbunjeni je vozač stigao pred hotel 'Soline' u Brelima, piše Slobodna Dalmacija.

Radnici hotela brzo su uočili da nešto nije u redu. Čovjek je bio sam, bez prtljage, a s obzirom na godine, činilo se da nije svjestan koliko je daleko od doma.

- Gospodina smo odmah smjestili u hotel i pobrinuli se da mu ništa ne nedostaje. Kontaktirali smo nadležne službe i njegovu porodicu u Francuskoj, koja je ostala u potpunom šoku - ispričali su radnici za Slobodnu Dalmaciju.

U Francuskoj je porodica prijavila nestanak, jer stariji muškarac nije dolazio kući ni nakon nekoliko sati. Kada je stigla vijest da je pronađen u Hrvatskoj, uslijedilo je olakšanje, ali i nevjerica. Hotel je odlučio zaštititi privatnost starijeg gospodina i nije dopustio intervjue dok ne stigne njegova porodica, koja se odmah uputila prema Hrvatskoj.