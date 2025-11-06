Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

U saobraćajnoj nesreći koja se danas 6. novembra oko 18 časova dogodila u Bijelom Polju, stradao je Danilo Kaljević (19), dok je Dalibor Krgović (40) teško povrijeđen.

Do nesreće je došlo na regionalnom putu Tomaševo - Pavino Polje.

Kako Vijesti nezvanično saznaju do nesreće je došlo zbog prevrtanja vozila, koje je vozio Kaljević, dok je Krgović bio na mjestu suvozača.

Iz bolnice u Bijelom Polju, Vijestima je potvrđeno da je povrijeđeni zadobio teške tjelesne povrede i da je zbrinut u toj zdravstvenoj ustanovi, te da je u toku operacija.