Logo

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

06.11.2025

21:58

Komentari:

0
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен
Foto: Pexels

U saobraćajnoj nesreći koja se danas 6. novembra oko 18 časova dogodila u Bijelom Polju, stradao je Danilo Kaljević (19), dok je Dalibor Krgović (40) teško povrijeđen.

Do nesreće je došlo na regionalnom putu Tomaševo - Pavino Polje.

Kako Vijesti nezvanično saznaju do nesreće je došlo zbog prevrtanja vozila, koje je vozio Kaljević, dok je Krgović bio na mjestu suvozača.

Iz bolnice u Bijelom Polju, Vijestima je potvrđeno da je povrijeđeni zadobio teške tjelesne povrede i da je zbrinut u toj zdravstvenoj ustanovi, te da je u toku operacija.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

Region

Prijećeno smrću Miloradu Pupovcu

3 h

0
računar, haker, tehnologija

Region

Hrvat mamio djecu preko lažnih profila

4 h

0
Дјеца украла аутобус, па направила хаос

Region

Djeca ukrala autobus, pa napravila haos

6 h

0
Застава Црна Гора

Region

Sutra u Crnoj Gori Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

21

44

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

21

43

Greškom ga pustili iz zatvora: Bili se svojevoljno sa osmijehom vratio na robiju

21

33

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

21

32

Fanatik autom pogazio više ljudi: Naredio mi je da se žrtvujem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner