Prijećeno smrću Miloradu Pupovcu

Izvor:

SRNA

06.11.2025

18:15

Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

Samostalna demokratska srpska stranka /SDSS/ saopštila je danas da je Direktoratu policije u Hrvatskoj prijavila komentare objavljene na zvaničnoj stranačkoj "Fejsbuk" stranici u kojima su upućene prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

U prijavi je navedeno da su se ispod objave od 28. oktobra, u kojoj je prenesen slobodni govor Pupovca tokom rasprave u Saboru Hrvatske, a povodom okruglog stola održanog u parlamentu na kojem su negirane žrtve i zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac, pojavili komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću.

Iz SDSS-a su dodali da ti komentari sadrže i "podsticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom".

Policiji su podneseni fotografske dokazi /snimci ekrana/, koji sadrže izričite prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a.

U saopštenju se ističe da se u prijavi traži, na osnovu zakonskih ovlaštenja, da budu preduzete odgovarajuće mjere, a s ciljem utvrđivanja identiteta laca koja su objavljivala komentare i u skladu s tim procijene elementi krivičnog d‌jela prijetnje i podsticanja na nasilje, kao i preduzimanje svih radnji u skladu s krivičnim zakonodavstvom Hrvatske.

"Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i ličnost njenog predsjednika", navedeno je u prijavi SDSS-a.

