Pažnja! Sutra očekujte toplije vijeme

U Republici Srpskoj i FBiH /FBiH/ sutra se očekuje više sunčanih perioda i toplije vrijeme, osim u mjestima gdje se magla bude duže zadržala.

Ujutro i prije podne biće umjereno do pretežno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama maglovito. Uveče je moguće novo formiranje magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu do osam, a dnevna od 10 do 16, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest stepeni Celzijusovih.

Hronika Otkrivena 43 migranta kod Gradiške

U Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena u Hercegovini i ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Prijedor tri, Bijeljina, Novi Grad i Banjaluka četiri, Višegrad, Rudo, Srbac, Čemerno i Doboj pet, Gacko i Foča šest, Ribnik i Srebrenica sedam, Mrakovica i Mostar osam, Bileća devet, Zvornik, Trebinje i Sokolac 10, Han Pijesak 11, Drinić 12, Kneževo i Sarajevo 13, Mrkonjić Grad 14 i Šipovo 16 stepeni Celzijusovih.